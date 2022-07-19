研究：佩戴口罩加劇玫瑰痤瘡 醫生呼籲遠離日常高危因素

愛美之心，人皆有之，Emily自中學發現自己有玫瑰痤瘡問題，一度向醫生求醫及調整生活、飲食習慣，使病情得以穩定。但好景不常，近年受疫情影響，長時間戴口罩使她的皮膚再度惡化。有皮膚科專科醫生指，雖然暫時沒有正式的統計，但在臨床觀察上，疫情期間玫瑰痤瘡的求診病例有上升。他提醒，要避免誘發或使玫瑰痤瘡惡化，首要從生活入手，遠離高危因素。



Emily憶述，病情惡化並非首次，在2017年到泰國旅遊後，估計當時由於天氣不穩定、在旅行期間進食過多濃味的食物，再加上工作關係，缺乏時間休息，導致病情轉差。其後，她調節自己飲食及皮膚護理習慣才得以穩定。惟近年疫情，在長時間戴口罩的情況下，由本身只有臉頰，擴散至臉頰兩側都有玫瑰痤瘡。此外，她坦言，由於社交距離措施持續一段長時間，早前放寬後亦有與朋友聚會，導致飲食開始鬆懈，令皮膚再度轉差。

近年疫情，Emily需要長時間戴口罩，導致皮膚狀況不穩定。(受訪者提供)

女性較常有玫瑰痤瘡 至今發病成因未明

玫瑰痤瘡是常見的慢性炎症疾病，女性的發病率較男性高。皮膚科專科醫生陳湧醫生指出，家族病史、存在於皮膚的毛囊蠕型蟎蟲、免疫系統對細菌過度反應、幽門螺旋桿菌，和蛋白質抗菌肽等，這些是現時已知可能令玫瑰痤瘡患者的皮膚發紅和腫脹的成因。

雖然玫瑰痤瘡至今發病成因未明，不過臨床上，亦有多個高危因素會誘發此皮膚問題。陳醫生指，極端的天氣温度、受陽光照射、進食太熱或辛辣的食物、 飲用熱飲、酒精、含咖啡因的飲品、使用某些含有刺激成分的化妝品或護膚品，及精神壓力等皆有機會誘發。

研究：佩戴口罩加劇玫瑰痤瘡

惟在疫情期間，佩戴口罩是預防感染的措施，但亦成為加劇玫瑰痤瘡因素之一。陳醫生引述一項外國研究，涉及66名患者，包括30名受暗瘡困擾患者，及36名玫瑰痤瘡患者。研究比較實施隔離措施前及後的皮膚症狀，發現玫瑰痤瘡的嚴重程度有上升趨勢，其中口罩覆蓋部位尤其明顯。陳醫生指，研究使用整體痤瘡評分量表(Global Acne Grading Scale, GAGS)進行，其中左臉頰、右臉頰、嘴和鼻及下巴，這些口罩覆蓋部位評分上升一倍，可見病情有加劇的情況。

左起：皮膚科專科醫生陳湧醫生，患者Emily

近年，醫學界亦發現長期寄居人類皮膚的毛囊蠕型蟎蟲與玫瑰痤瘡的關係密切。陳醫生指出，毛囊蠕型蟎蟲(Demodex folliculorum)為蟎的其中一種，大部分人的皮膚上都可以找到其的蹤跡，通常不會造成任何傷害。

雖然目前不能證實毛囊蠕型蟎蟲會引起玫瑰痤瘡，但陳醫生指，毛囊蠕型蟎蟲在玫瑰痤瘡患者的皮膚上較一般人常見，高達七成，一般人則31.8%；醫學界由此估計，毛囊蠕型蟎蟲對研究玫瑰痤瘡的發病機理有重要的作用。目前有研究顯示，採用外塗藥物「伊維菌素(ivermectin)」有效改善面部丘疹膿皰問題，同時可明顯減少毛囊蠕型蟎蟲的密度，有效抑制過度生長。

治療玫瑰痤瘡的首要從生活入手，陳醫生指，紫外線、刺激性的香料、天氣轉變及酒精均為誘發玫瑰痤瘡的風險因素，所以最簡單是遠離及改變生活習慣。