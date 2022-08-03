地中海貧血｜女友體檢驗出隱性遺傳 阿妹怒斥哥哥做賤男秒分手

遺傳性貧血對於想組織家庭的情侶是個非常棘手的問題，有女網民於討論區發文分享哥哥的賤男行為，指出哥哥原打算與拍拖4年多的女友在明年結婚，但日前兩人收到身體檢查報告後，發現女友患有隱性地中海貧血，哥哥很想生育，但怕小孩被遺傳，因而直接跟女友說覺得兩人不適合結婚，所以想分手，她批評哥哥不說清楚真正的分手原因「真係好過分」。



該名港女於香港討論區以「我阿哥同佢女朋友個分手原因係咪好過份」為題發文表示，哥哥女友的家人有遺傳病，因此兩人結婚前去了做身體檢查，收到報告後哥哥身體沒大問題，不過女友則被指患有隱性地中海貧血。

而哥哥知道後更直接向女友表示兩人不適合結婚，並決定要分手，但無向對方說出真實原因。哥哥更指出，幸好是在未籌備婚禮前發現，否則連擺酒的訂金「都蝕埋」。

樓主表示哥哥原打算與拍拖4年多的女友在明年結婚，但日前兩人收到身體檢查報告後，發現女友患有隱性地中海貧血。（資料圖片）

樓主續稱哥哥的女友因不知為何突然間被分手，感到很傷心。樓主更怒斥：「我唔知隱性地中海貧血如果遺傳畀下一代會唔會有咩影響，剩係覺得阿哥連同人哋分手都唔講清楚真係好過分」、「自己都無諗過阿哥都係一個渣男」。

有網民批評樓主哥哥自私，「確實個危險性應該諮詢醫生再決定囉，唔係話一聽到就走夾唔抖，你哥都認真幾賤」、「如真愛女方，何以如此殘忍」。

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地中海貧血知多啲！

根據衛生署資料顯示，地中海貧血 (Thalassemia) 是一種遺傳疾病。病者在製造血紅蛋白的功能上出現病變，不能有效地製造紅血球，因而長期有溶血性貧血的現象。由於此病流行於地中海、中東及東南亞一帶地區，故被稱為「地中海貧血」。

地中海貧血有多種類別，其中又根據臨床病情的嚴重程度，再分為重型和輕型。在本港，輕型地中海貧血症相當普遍，患者估計約佔香港人口的百分之八點五。alpha 重型地中海貧血患者多會於胎兒或嬰兒期病發和夭折。beta重型的患者需接受長期輸血治療。

alpha 或 beta 輕型患者並沒有明顯病徵，日常生活一切正常，但在妊娠期間，可能會有貧血現象。不過最令人關注的，是患者體內的地中海貧血遺傳基因，會直接遺傳給下一代。

香港大約每12人之中便有1名地貧基因攜帶者，如父母雙方均帶有同一類別之地貧基因，母親每次懷孕便有四份之一機會誕下重型地貧的嬰兒。現時，alpha 和beta地貧基因攜帶者是可以靠驗血檢測出來。因此，要有效預防誕下重型地貧的嬰兒，男女雙方需在結婚或計劃生兒育女前，接受地中海貧血驗血檢查。

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