女士更年期 失荷爾蒙保護 心血管疾病徵狀男女有別您要知

更年期是一個自然現象，當女性踏入更年期，體內的荷爾蒙會有所改變。這些改變除了會引致我們經常聽見的徵狀，包括潮紅、陰道乾澀以及骨質疏鬆等，原來更年期還會影響女士的心臟及血管。醫生指出，雌激素對女性心臟及血管有保護作用，一旦雌激素逐漸減少，身體失去了保護，女性患心血管疾病，冠心病及中風的機會都會增加。



停經或損心臟健康

港怡醫院心臟科名譽顧問醫生陳栢羲指出，女性雌激素對心臟血管有保護作用，例如壞膽固醇的指數會低一點，好膽固醇指數則會高一點。但一旦開始更年期，身體失去了這種保護，女士便應多留意自己的身體狀況，「一般心血管問題，例如心絞痛，即是胸口中間有翳悶的感覺，有壓迫的感覺，另外如果下巴位置，左邊肩膀以及左手手臂感到疼痛，都是典型的心絞痛徵狀。」

疑似病徵勿輕視

不過部分女士的徵狀或沒那麼明顯，可能純粹感到有點氣喘、作嘔作悶、胃痛、頭暈、背脊痛等等，陳醫生說︰「通常在文獻上的報告，女士如果有心血管疾病，徵狀上可能比較輕微，可能感到背痛或胃痛，而非一些典型的徵狀，因此有機會令她們延遲求醫。」因此，女性患者的死亡風險亦會較高。他表示，以往一些研究或文章都曾提及，由於女性的病徵沒那麼典型，有機會較遲才察覺問題，因此引致相關併發症，以及往後出現心衰竭的機會，甚至死亡率都會較高，因此治療時，亦要特別留意她們是否有併發症，在治療及用藥方面都要較為小心。

密切監察身體指標

陳醫生建議，女士一旦開始更年期，便要更加注意飲食健康，包括戒煙及減少飲酒，並要多做運動。如果女士本身有糖尿病、妊娠糖尿史、高血壓、高膽固醇或者有吸煙等高危因素，都應根據自己家庭醫生的建議，看看是否需要定期留意自己身體的某些健康指標，例如是三高指標等等，以及是否需要做一些定期的心臟檢查及一些相關預防性的治療。

如果懷疑自己有心血管疾病的相關徵狀，則須儘早求醫，以免錯過治療良機。陳醫生說︰「可能未必是心臟問題，有可能是貧血等其他疾病，但如果你不求醫，就很容易錯過治療的機會。」至於坊間有人提倡女士停經後，只要服用荷爾蒙補充劑，就可以補充失去了的荷爾蒙，從而預防心血管疾病。陳醫生澄清，最新的醫學數據顯示，服用荷爾蒙補充劑並沒有預防心血管疾病的作用，市民應多加留意。