慢阻肺病患者慎選吸入器　穩定控制病情

慢阻肺病患者如沒有接受恰當治療，氣促、咳嗽、痰多等徵狀將逐步影響患者的日常生活及活動能力，病情更會逐步惡化。因此，及早接受有效的治療非常重要，而吸入式藥物作為主要的「武器」，不少患者卻未必完全掌握吸入器的正確使用技巧，有機會令病情未能受控，故患者應與醫生了解自己的用藥方法是否正確，選擇合適的吸入器，以確保穩定控制病情。



慢阻肺病的全名為慢性阻塞性肺病，呼吸系統科專科盧浩然醫生解釋，其主要成因是長期吸入有害的粒子而破壞肺部所致，八成患者為吸煙人士或長期接觸二手煙的人士，其餘兩成則為工作上經常接觸化學微粒或污染物而發病。由於這些破壞及阻塞肺部氣管，故患者慢慢會出現氣促、咳嗽、呼吸困難，以及痰多的徵狀。盧醫生於下文將進一步分享有關慢阻肺病的治療方案。



呼吸系統科專科盧浩然醫生

及早治療保生活質素 吸入式藥物直達氣管控病情

若患者一直未有得到適當治療，這些徵狀對生活的影響將陸續加劇，簡單如走路、吃飯、洗澡也會受氣促所困。當病情持續發展下去，患者有機會隨時出現急性發作，通常因天氣突變或感染過後而誘發；而每次急性發作（簡稱突發）過後，均會使其肺功能大幅下跌，且難以逆轉，更有可能致死。正因如此，如發現自己長期受以上病徵所困，盧醫生建議應及早求醫接受檢查，如能盡早確診及開展治療，均有利控制病情，保障生活質素。

長期吸入有害的粒子，會令肺部氣管阻塞。

醫生一般會處方吸入式藥物作主要的治療安排，原因主要與藥物能直達氣管，以達到消炎與擴張氣管之效有莫大關係，讓藥物於發病源頭發揮最大的效果之餘，亦可減少對身體其他部位帶來副作用，提升長期用藥的安全性。盧醫生指，吸入式藥物分為短效及長效兩大類，前者用於需要時紓緩急性症狀，後者則需每天使用，以減低病情惡化、預防突發，長期控制病情。

治療慢阻肺病主要採用吸入式藥物。

吸入器各有特點 正確使用確保發揮藥效

醫生除了為患者挑選合適的藥物，也會慎選適用於患者的吸入器，盧醫生表示，目前吸入器大致分為壓縮型吸入器、乾粉式吸入器及輕霧式吸入器，三者各有其特點（詳見下表），需要針對不同患者的需要和能力來選擇。一個合適的吸入器對患者非常重要，能確保藥物有效到達氣管，發揮作用，否則將有礙患者妥善控制病情。

傳統壓縮型吸入器，藥物在0.1至0.2秒釋出。

輕霧式吸入器把藥物霧化，讓病人有更多時間吸收。

盧醫生建議患者應向主診醫生了解自己有否正確使用吸入器，依時用藥，定時覆診，以評估肺功能的最新情況，適時調整用藥策略；同時，患者亦應及早戒煙，減慢病情惡化，病情穩定時更應維持運動習慣，保持健康的體力及心肺功能，以及接種各類疫苗，包括流感疫苗、肺炎鏈球菌疫苗、新冠疫苗等，減低因感染導致的急性發作風險。

*本文內容僅供參考，並不能取代臨床醫學意見，如有疑問請向醫生查詢。