類風濕性關節炎只會影響關節？ 小心患上併發肺纖維化

年紀大機器壞，不少人會將關節痛問題與年齡劃上等號。不過，類風濕關節炎並不是長者才有，年輕至中年人士為高危一組，此症除了影響關節活動能力外，恐會併發肺纖維化，導致患者呼吸日漸困難，甚至會呼吸衰竭而死亡。有風濕病科專科醫生指出，併發肺纖維化是已知的風險因素，大約有10至20%的類風濕關節炎患者會引起此併發症狀，若及早發現及用藥，可減慢肺纖維化，降低急性惡化風險。



左起：香港風濕病基金會行政主任梁欣嵐，風濕病科專科醫生楊韻妍醫生，患者姚先生

風濕關節炎是一種自身免疫系統疾病，香港大學名譽臨床助理教授、風濕病科專科醫生楊韻妍醫生指出，此病源於患者的免疫系統錯誤地攻擊關節滑膜而引致發炎，其中以30至50歲為最常見，女性患此症的機會是男性的兩至三倍。

除了影響關節活動外，亦會帶來生活上不適，包括：晨僵，患者在早上起床後，關節僵硬持續一段時間，甚至整天、不時會感到疲倦等等。楊醫生續指，風濕性關節炎是一種慢性疾病，肌肉、心、肺、皮膚、血管和神經等器官也會逐漸受破壞，如果治療不當，患者的病情會慢慢惡化，甚至令其死亡。

患者併發肺纖維化 及早用藥減惡化

楊韻妍醫生指出，類風濕性關節炎併發肺纖維化是其中一種併發症。

她指出，類風濕性關節炎併發肺纖維化是其中一種併發症，患者一旦併發間質性肺病侵犯至肺部，會誘發肺部間質發炎，進而產生纖維，造成纖維化，使肺部失去彈性，猶如變硬的海綿。楊醫生指出，現時已知此併發症為增加死亡風險的疾病之一。

現時有不同藥物針對攻擊不同的細胞生長因子，阻斷血管更生所需的生長信號傳遞。楊醫生指出，這些藥物具有抑制肺纖維化效果、抑制細胞生長因子遷移，從而減低急性惡化風險。有研究證實，患者使用後，有助保持52週內肺活量，而且減低肺纖維化急劇惡化，有助減低因肺纖維化而死亡風險。

現年72歲的姚先生年輕時為藍領，腰酸骨痛已經習以為常，曾經因關節痛需要求醫，並獲處方類固醇止痛。惟使用約一年後，藥效開始失效，經驗血後，姚生被診斷患有類風濕性關節炎，獲處方止痛藥來紓緩病情。其後，他病情每況越下，影響雙腳難以屈曲，及後需要進行雙膝置換手術，才得以恢復步行能力。

五年前，姚先生開始出現氣促的症狀，經醫生診斷為患有類風濕性關節炎併發肺纖維化，現時行幾步便需要「透透氣」，已經無法做體力勞動或跑步。他現時會到香港風濕病基金會上拉筋班，及參加義工服務。

風濕病基金會為病友提供支援

香港風濕病基金會現時提供多個病人支援服務，包括：風知己熱線、藥物支援計劃、水中運動班、自我管理課程，物理治療運動課程等等。香港風濕病基金會行政主任梁欣嵐指，適逢基金會二十週年，今年將舉辦風濕科病人研討會、綜合嘉年華及Virtual Run活動。