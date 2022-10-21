新一代冠心病治療 血管健康都可以彈返來？

健康的心血管本身擁有彈性及脈動能力，冠心病病人的血管因阻塞而收窄，並失去部分彈性，接受「通波仔」手術植入支架後，讓血管保持原有的動態是否可能？有專科醫生指，近年面世的冠心病治療在傳統支架上加以改進，有利血管回復脈動、彈性及較接近自然的狀態。



第三位致命疾病

心臟科專科醫生曾子欣醫生解釋，冠心病是指心臟動脈因為膽固醇斑塊聚積而收窄或閉塞，阻礙血液和氧氣的流通，可引起心絞痛、氣喘、疲倦等徵狀，也可導致急性心臟病發。

多年來，冠心病高踞本港第三位致命疾病，單在2020年，就分別有3,860人及24,402人次因冠心病死亡或入院。冠心病風險與年齡有直接關係，一般而言，年紀愈大，患上冠心病的風險愈高。不過，近年冠心病有年輕化趨勢，相信與不良生活習慣相關。

「通波仔」治療冠心病

曾醫生表示，「通波仔」手術是冠心病的主要治療方法，用以打通收窄或阻塞的位置，通常會以球囊打開動脈，並植入滲藥支架支撐血管，恢復血液流通，支架上的藥物會隨著時間釋放，從而穩定膽固醇班塊，並且避免血管內皮細胞過度增生，減低再阻塞、動脈收窄等可引致急性心臟病發的風險。

惟曾醫生指，滲藥性支架設計筆直和牢固，不符血管彎曲的天然形態，故而血管在植入滲藥性支架後被拉直，形態及動態有欠自然，可能增加血管再收窄及其他心臟不良事件的風險。曾醫生續說，臨床上不少患者「通波仔」後，飲食和運動大為改善，且血脂、血壓、血糖指標管理良好，可惜在一段時間之後，血管仍有機會再度阻塞，以上提及的血管形態問題或可能是其中一個原因。「研究發現，使用滲藥性支架的患者每年都有2%至3%心臟不良事件的風險，包括心臟病死亡、心肌梗塞及再阻塞，若累積五年，風險將高達20%至30%。」

新一代治療 恢復血管自然形態

近年，新一代冠心病治療「生物適應架」面世，在滲藥性支架的基礎上加以改進。「生物適應架植入初期，會如滲藥支架般支撐血管，它的關節部份則在大概六個月後慢慢鬆開」，能夠因應血管的自然形態擴張、活動及轉彎，提高血管的彈性和脈動性，盡可能適應動脈的原有形態，有可能減低血管再阻塞或其他心臟不良事件的風險。換言之，生物適應架的結構轉變有助保留動脈的天然功能，補充滲藥支架的不足。（如圖一）

曾醫生強調，冠心病年輕化，年輕患者的預期壽命較長，累積再阻塞風險比長者高，他們的治療目標不再只是打通血管，更重要是減低長遠復發風險。另一方面，年輕患者較為活躍，新一代生物適應架有助恢復心臟血管自然脈動，在日常生活或運動時，心臟能調整及增加血液輸出以應付身體的需要。

圖一：

最後，曾醫生提醒，冠心病治療方案應根據患者個別病情及需要而定，不能一概而論，患者如有相關疑問，應向自己的醫護人員查詢，以選擇適合自己的方案。