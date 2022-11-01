BLACKPINK Jisoo右頸腫起 粉絲熱議疑過勞患淋巴炎

韓國知名女團BLACKPINK近期舉行演唱會，有粉絲拍攝到成員Jisoo頸部位置腫起一粒如石頭大小的腫塊，疑似患有淋巴炎，因壓力大休息不足引致。不少粉絲都擔心她的健康，希望她保重身體。



Jisoo右頸明顯腫起圓球狀

韓國知名女團BLACKPINK近期正舉行世界巡迴演唱會，日前，有網友拍攝到成員Jisoo照片，可見她頸部淋巴位置明顯腫起如石頭的腫塊，引起網民熱議，疑jisoo近期要舉行演唱會，又要參加代言、時裝周，很大可能因免疫力太低，長期休息不足，導致有淋巴炎。

網上截圖

而jisoo已不是第一次身體響起警號，她曾在演唱會因腰痛而無辦法彎腰，需要蹲在舞台與粉絲打招呼，忍痛完成表演，不少粉絲都希望Jisoo注意身體，不要太勞累。目前BLACKPINK公司仍未有回應。

按圖看清脖子腫腫的各種原因（點擊下圖看清！）

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根據Heho健康報道，脖子摸起來腫腫，有非常多種原因。台北市立聯合醫院仁愛院區耳鼻喉科主治醫生余育霖說，很可能是因為感染，或是甲狀腺造成的腫大。

不過甲狀腺腫大通常造成甲狀腺亢進，導致出現體重下降、容易心悸等症狀；而急性感染則容易有感冒症狀，像是發燒、咳嗽、流鼻水等。

一般來說，會脖子腫通常是因為「淋巴結腫大」。淋巴結就像是我們身體中的「碉堡」，負責指揮免疫系統對抗病菌，是免疫系統的第一道防禦組織。

怎麼知道自己的脖子腫是良性還是惡性？（點擊下圖看清！）

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如果發生感染，為了召集更多的免疫細胞，淋巴球就會分泌細胞激素、分泌抗體，讓淋巴結腫大來召喚免疫細胞，對抗病原體；所以如果淋巴結腫大，很有可能是因為感染造成。

當淋巴結大於1公分以上，可以用手觸摸到，就可稱為「淋巴結腫大」，余育霖說，如果腫塊摸起來有彈性、表面平滑或像是囊腫，比較可能是良性的，而且通常很快就會消腫；如果是惡性的，則會比較僵硬，像是石頭一樣，而且無法移動。

而且惡性疾病的淋巴結腫大通常是無痛的，因病原菌造成的淋巴腫大，通常合併淋巴結疼痛，像是扁桃腺發炎等，摸起來會有紅腫熱痛的感覺。