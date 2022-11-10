百日咳傳播力比新冠肺炎高 不容忽視

成人宜盡早接種疫苗防感染及併發症 保護家中老幼

新冠肺炎疫情持續近三年，多國實施多項社交距離措施，人人培養外出戴口罩的習慣。除新冠肺炎外，其他傳染病個案也大幅減少。但隨著入境檢疫及社交距離措施逐漸放緩，中國百日咳呈報個案有上升趨勢，情況值得關注。百日咳傳播力比新冠肺炎更高，萬一不幸雙重感染，病情無疑更為嚴重，大眾應格外提防。

百日咳又名「雞咳」，患者初時可能沒有特別病徵，只會流鼻水、打噴嚏、輕微發燒和咳嗽，病徵或與傷風感冒相若，一般人士未必可以分辨到，惟咳嗽情況會日益加劇，嚴重可併發成肺炎、中風等。普通科醫生鍾偉傑醫生表示，部分骨質疏鬆的年長患者甚至曾咳嗽至肋骨斷裂。

百日咳不只是「小朋友病」 成人也應提防

常人以為百日咳只是「小朋友病」，據本港衞生署衞生防護中心數據顯示，2014至2019的百日咳個案中，18歲以上成人個案佔其中約四成四。鍾醫生指出，任何年齡人士都有機會感染百日咳，百日咳不只是跟嬰幼兒有關，又引述研究指，約四成年長人士感染百日咳後會出現併發症。

本港接種百日咳疫苗之建議 未有涵蓋較年長人士

香港兒童免疫接種計劃於1957年開始實行，嬰幼兒需於兩個月、四個月、六個月分別接種三次「白喉、破傷風、無細胞型百日咳及滅活小兒麻痺混合疫苗」，長大至18個月、小一及小六亦分別需再接種加強劑。至於懷孕婦女，衞生署衞生防護中心轄下的疫苗可預防疾病科學委員會則建議她們於妊娠第二或三期期間接種成人百日咳疫苗，以助將抗體傳遞予胎兒，防止嬰兒感染百日咳。

有見及此，1956年或之前出生人士很可能從未接種任何百日咳疫苗，再加上即使幼時曾接種疫苗，惟抗體會隨時間下降。美國疾控中心就建議，19歲或以上成人接種一針成人百日咳混合疫苗，其後每十年接種一次成年人百日咳混合疫苗或白喉、破傷風混合疫苗。

百日咳傳染性強 能一傳14人以上 年長人士宜接種疫苗 保護家人

鍾醫生引述研究並以新冠肺炎Omicron變異病毒株為例，指一位病人可傳染七至十人，百日咳則可一傳十四至十七 人，傳播力是新冠肺炎的一倍左右；又指雖然香港近兩年多的百日咳個案，因應新冠疫情而有所減少，但中國2022年首兩個月的累積個案，已超過2021年總呈報個案的一半，情況不容忽視。

他續表示，市民經歷兩年多對接種疫苗的洗禮後，相信已提高對疫苗接種的意識，現在是很好的時機，讓市民知道除了新冠疫苗，還有針對傳染性高的其他疫苗可選擇接種，以保護自己及下一代健康。另外，有研究顯示八成半嬰幼兒個案都是由家人傳播引致，鍾醫生提醒，與小孩同住的「四大長老」及照顧者也宜接種百日咳疫苗，保護自己及孫子孫女。

除了新冠、季節性流感和肺炎球菌疫苗外，鍾醫生表示，政府亦可考慮將成人混合百日咳疫苗納入疫苗資助計劃，齊來為免疫力開始衰退的50歲或以上人士，提供多重保障。

百日咳有多種預防及治療方案，各有其成效、副作用及限制，患者應與自己的主診醫生商討，選用最合適的預防及治療方案。