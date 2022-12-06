Dr. Kong 全新PRO WORK健康工作鞋登場 有助預防足患提升工作表現

一雙健康的工作鞋不僅提供舒適、更有助預防足患及提升工作表現。Dr. Kong 全新PRO WORK 健康工作鞋系列登場，一共 8 款新運動工作鞋有效減少勞損的機會。



現今日社會有許多行業需要穿著制服工作。而一雙工作鞋能提供一個整齊及統一的外觀，更有效地塑造團隊精神及公司形象。可是這群上班一族往往因缺乏正確的足部護理常識及照顧，各種足患繼而産生。

一雙健康的工作鞋不僅提供舒適、更有助預防足患及提升工作表現。 爲了滿足市場客戶需求，Dr. Kong致力地發展 『Dr. Kong健康工作鞋服務』。根據客戶的工作特性及需要，運用專業的足部護理概念和技術，爲客戶設計需要的健康制服鞋。 此外，我們亦提供多元化服務，其中包括足部檢查、配鞋、配墊服務，更能全面地及體貼地照顧客人的足部需要。

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Dr. Kong 全新推出 8 款新運動工作鞋有三大特點，全面保護上班族足部：

高回彈TPU物料

中底採用高回彈TPU物料，能提高步行穩定性及有效吸震卸力

驗腳配墊

鞋墊按照Motion Control概念設計，按足部情況選配適合的鞋墊，能全面承托足弓，能控制步行時後跟的過度擺動，有效減少勞損的機會。

Grip Max抓地橡膠

鞋底採用Grip Max抓地橡膠，配合排水坑紋設計，有效加強抓地力。

從事醫護、零售、飲食及酒店和物業管理及保安業嘅你，只要出示有效“職員證”、“名牌”或“公司蓋印咭片” ，購買3張或以上健康制服鞋券：女裝鞋系列(指定款式)：HK$329/張；男裝鞋系列(指定款式)：HK$399/張 (男、女系列隨意組合均可)。憑券每張可於一年內到任何一間香港分店換領健康制服系鞋列一對，詳情可向店員查詢。

資訊由客戶提供