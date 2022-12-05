毛肚鯁喉｜ 打邊爐被毛肚噎死 即睇邊六類食物容易導致鯁喉

9月初，網傳福建莆田一年輕女子在萬達廣場海底撈店就餐時，意外身亡，現場搶救影片也曝光。網傳消息，這名位現年21歲的女子在海底撈莆田萬達店吃火鍋時，吃完「毛肚」後喝水意外死亡。



其後該廣場工作人員證實有其事，而涉事門店亦暫停營業。海底撈客服回應稱，就餐過程突發意外，也有撥打急救電話求助，「很遺憾未能挽回生命，將全力配合警方調查原因，依法承擔相應責任。」網傳影片顯示，工作人員用哈姆立克急救法進行施救。

9月13日，其家屬與火鍋店經過幾輪反複調解後。最終，雙方達成協議，簽訂了調解協議書。遇上突如其來的鯁喉情況時，到底應該如何正確處理及急救呢？不妨跟隨香港紅十字會學會處理鯁喉的一招半式，避免憾事發生。

鯁喉後首５分鐘屬救人黃金時間

一般而言，當患者因鯁喉而昏迷，事發後的首3至5分鐘是救人黃金時間，若超過5分鐘，恐令患者缺氧，繼而令其腦部造成不可逆轉的破壞，甚至可導致患者死亡。因此，施救者須把握這段急救的黃金時間，並可透過以下由香港紅十字會教授的急救方法去救援患者。

▼鯁喉急救方法﹙按圖了解👇👇👇﹚：

+ 5

三種急救方法

1. 鼓勵咳嗽



先了解患者是否能夠咳嗽或說話，如果可以咳嗽，便鼓勵他嘗試咳嗽把異物咳出。

2. 拍背法



如異物無法咳出，則可使用「拍背法」。急救者先站在傷者的旁邊較後位置，其中一隻手支撐傷者胸部，使他能夠向前傾，另一隻手則以掌根在傷者背部兩肩胛骨之間大力拍打五次，約一秒一次，檢查每次拍背是否可以解除氣道阻塞物。

3. 推腹法



如「拍背法」無效，即可以改用「推腹法」。急救者站在傷者後方，用雙手環抱其腰部，使其上身前傾。同時急救者的其中一隻手須握緊拳頭，放在傷者的肚臍及劍突之間，另一隻手抓緊拳頭，雙手同時用力向內及向上推壓，重覆五次，約一秒一次。如未能移除阻塞物，可以交替進行「拍背法」及「推腹法」，直至異物被吐出，同時須盡早報警求醫。

酒精可延誤咳嗽反射動作致鯁喉

據香港紅十字會資料顯示，哽塞是指當某些物件阻塞在氣道內（異物阻塞氣道），導致空氣無法進入肺部，而影響正常呼吸，嚴重者可引致死亡，當中導致哽塞氣道的一般有以下原因：

• 吞嚥過量或體積過大的食物

• 進食時談話、大笑，導致食物阻塞氣道

• 體內酒精濃度增高，如進食時飲酒，使咳嗽的反射動作遲緩

• 嬰兒和小孩誤吞異物，如波子、豆、糖果等



常見的鯁喉徵狀則包括：

• 咳嗽，不管是劇烈還是微弱

• 單手或雙手緊握、抓着喉部

• 不能咳嗽、說話、大叫或是呼吸

• 吸氣時發出尖銳的聲音或粗糙的呼吸音

• 驚慌

• 皮膚發紺（紫藍色）

• 如不清除阻塞物會失去知覺，不省人事



▼同場加映，拗柴「P.E.A.C.E」急救法（按圖👇👇👇）：

+ 8

相關文章：急救扭傷｜拗柴冰敷延緩癒合？黃金72小時PEACE急救法第1步是關鍵

六類食物易致鯁喉

對於坊間有指鯁喉時需要吃一口飯，又或者吞一大口水，把異物強行吞下去的說法，香港紅十字會醫護服務部急救訓練經理戴穎嫻（Barbara）曾表示，絕不建議這種做法，「基本上已經有食物鯁塞在氣管上，若再添加其他食物，再吃更多，只會更加阻塞他的氣道。」

此外，食物安全中心過去亦曾在社交專頁解釋，幼兒的呼吸道和食道幼細，咬碎或咀嚼食物的技巧尚未成熟，當進食難咬，或較難咀嚼的食物，若只顧「邊食邊玩」，稍不留神，食物便有可能卡在咽喉，引致窒息。因此孩子進食時宜「坐定定」，慢慢咀嚼，並叮囑「千祈唔好一路行，一路食」，甚至一邊進食，一邊追逐。

中心又提醒家長及照顧者，要留意六類容易導致鯁喉的食物，包括：

．難於溶化的果凍，例如小杯裝蒟蒻啫喱

．細小的堅硬食物，例如果仁、硬糖

．細小的球形食物，例如提子、魚蛋

．難於咀嚼的食物，例如麻糬、糯米糍

．可壓縮食物，例如棉花糖

．呈稠、糊狀的醬，例如花生醬



引用文章：大國小事｜21歲女吃海底撈意外喪命-同事指-被毛肚噎死-搶救畫面曝光