癌症治療前保生育力免遺憾　癌症康復者分享：慶幸及早「雪胚胎」

不少年輕人面對癌症都自恃年輕，以為事不關己？據癌症資訊網慈善基金的數據顯示，近年本港20至44歲的癌症患者增達13%，癌症明顯有年輕化趨勢。一般癌症患者都會專注抗癌治療，卻忽略了不同的癌症治療都有機會對生育能力造成損害，甚至造成不育。臨床腫瘤專科謝耀昌醫生指出隨著癌症康復率提高，若病人於癌症治療前進行保存生育力治療，即冷凍胚胎、卵子或儲存精子，康復後仍有選擇生育的機會。乳癌康復者黎小姐就在今年2月不幸發現患上乳癌，早有生育計劃的她直指了解到在治療前可以進行冷凍胚胎，不禁令她「鬆一口氣」，更分享整個手術的過程比想像中更簡單及輕鬆！



攝影：黃寶瑩



乳癌康復者：突如其來的癌症，令生育計劃受阻感憂慮

今年38歲的黎小姐與丈夫結婚3年，跟不少香港人一樣，一直有生育的計劃，只是因為供樓的負擔，打算先在工作上拼博努力，才把生育計劃稍稍推遲，然而計劃總不似預期。黎小姐在今年2月份發現腋下持續腫痛，就到香港中西醫婦科醫務中心（http://www.combinedwomen.hk/）進行身體檢查，最後確診為第3期乳癌，她指：「最令人擔心、最怕的時刻其實是等待身體檢查結果之前，當醫生確定我患上癌症後，就叫丈夫與我一起去診所聽取報告以及之後的治療方法，其中更提到癌症治療有機會令我不育，當下我跟丈夫才知道原來生育機會可以一下子就沒有了，加上對病情的擔憂，心情真的很惡劣。幸好當時醫生提出保存生育力治療的建議，我與先生只考慮了1個多小時就決定採用冷凍胚胎的方法，因為這可為我們的生育計劃『留後路』，亦令我可以專注於往後的癌症治療，煩惱減輕了不少。」

癌症患者需於進行癌症治療前進行抽取卵子的手術，亦需要進行打針催卵的療程，約為期10天左右，「曾聽說打針很痛，但我聽過醫生細心的指導後，在家中每天替自己打針的過程又不覺得太痛，在完成取卵的手術後，我只休息了約15分鐘已可以『行得走得』，生活如常。」黎小姐指整個保存生育力治療的過程比想像中輕鬆。此後，黎小姐於香港中西醫婦科醫務中心進行一站式的癌症治療，在短短半年間於日間中心完成化療把腫瘤縮小，再到醫院進行乳房切除及重建手術，身體現已康復，但仍需調理，為了加速身體復康及減低癌症復發機會，香港中西醫婦科醫務中心亦建議黎小姐於術後接受中醫調理，固本培元。「慶幸自己選擇了冷凍胚胎的方法，完成所有癌症治療後，加上調理好身體後，可以考慮實行生育計劃。自己身邊亦多了女性朋友考慮進行保存生育力治療，相信大家都希望先專注於工作上的發展，同時保留日後生育的機會。」

於香港中西醫婦科醫務中心的嬰兒牆上，有不少媽媽感謝醫生的生育建議。事實上，卵子衰老有機會影響生育能力，女性趁年輕可考慮選擇保存生育力治療以作日後計劃生育之用，有需要的女性不妨向婦科醫生查詢。

癌症康復者黎小姐（左）表示有幸得到醫生詳盡講解，明白保存生育力治療不會影響癌症治療，所以與丈夫決定採用冷凍胚胎的方案，令日後可再作生育的計劃。

腫瘤專科醫生：保存患癌治療後生育力 免康復後成遺憾

對於黎小姐的個案，臨床腫瘤專科謝耀昌醫生指這是十分常見，他指：「近年癌症患者年輕化，單看醫管局2022年乳癌確診數字最新紀錄，最年輕的患者只有20多歲，而香港女性最常見的癌症順序是乳癌、肺癌及大腸癌，而其實第一至第三期的癌症康復機率可達9成以上，但進行癌症治療，包括手術、化療、電療、標靶治療及荷爾蒙治療等，都有不同成因而影響到女性的生育能力，甚至引致不育，如荷爾蒙受體的乳癌即使進行化療、電療治療後，亦需要服用5至10年的荷爾蒙口服藥，因而導致不適合懷孕。」

謝耀昌醫生續指，一般癌症病人如想康復後仍然擁有生育的機會，醫生都會建議他們在癌症治療前進行保存生育力治療，「癌症病人如果選擇冷凍胚胎、卵子或儲存精子，一般只需於治療前十多日進行，並不會影響癌症的治療，亦不會令腫瘤變大，是一勞永逸的方法。故此大部分病人都會像黎小姐一樣，果斷決定保存生育力，然而我亦遇到不少沒有保存生育力的病人在面對癌症後，對生命或生育的看法有所不同，在康復後才開始後悔，但已經不能再補救，最終成了遺憾。」

臨床腫瘤專科謝耀昌醫生指癌症患者年輕化，而第1至第3期的癌症康復率亦超過9成，如沒有及早採取保存生育力治療，最後因癌症治療令日後不育，可能會做成人生的一個遺憾。

婦產科專科醫生：保存生育力治療過程簡單、低痛感

對於外間認為進行保存生育力治療會令人「好痛、好辛苦」的說法，婦產科專科蔡柏霖醫生指隨著醫療技術的進步，保存生育力治療已變得如黎小姐所說的一樣輕鬆，「例如進行冷凍胚胎或卵子，女性只需要在家自行注射10至12日的催卵針，由於催卵針已演變成皮下注射，不需每天到診所由護士注射外，其痛感亦較低，非常方便；在完成注射療程2日後，就可進行30至45分鐘的抽卵手術，過程只需在女性的陰部進行針孔穿刺抽卵，沒有傷口，外觀不受影響，亦不用住院，女性亦可考慮全身或局部麻醉再進行手術，完成手術後，選擇局部麻醉的女士只需要在復甦室休息15分鐘，選擇全身麻醉的女士亦只需要休息1小時左右，即可回復正常生活。」

冷凍胚胎需要抽取卵子及精子進行受精結合，再培養成胚胎。蔡柏霖醫生指在香港法例下，冷凍胚胎只限已婚人士選用，而未婚女士則可以選擇冷凍卵子，而因為考慮到卵子健康情況，他建議女性在40歲前就進行冷凍胚胎或卵子的保存生育力方法，「其實在香港，保存生育力治療已愈來愈普遍，除了正值生育年齡的女性，因患病而需要延後生育而選擇保存生育力治療外，不少忙於事業及打算遲婚的女性亦提早選擇凍卵，事實上保存生育力治療的價錢亦不是天價，是可以負擔的，有意於日後生育的女性，不妨到可信賴的婦科中心查詢。」

婦產科專科蔡柏霖醫生指現今的保存生育力治療過程已變成「小手術」，進行手術後只需休息15分鐘至1小時左右就可以回復日常生活。

於香港法例下，冷凍胚胎（圖左）（由被訪者提供之圖片。）只為已婚人士而設，未婚女士可以選擇冷凍卵子（圖右）。{鳴謝勝利生殖實驗室提供資料圖片。}

*本文內容僅供參考，並不能取代臨床醫學意見，如有疑問請向醫生查詢。

（資料及部分相片由客戶提供）