防腦退化改善記憶力先補腎 中醫推介兩款湯水安神補腦

世界盃舉行得如火如荼，但淘汰賽多數深夜開波。想棒愛隊難免要捱夜。日日唔夠訓，返工無精神自覺記憶力衰退？ 成日忘記東西又無記憶力。許多人第一時間聯想到患上了失智症? 需要看醫生嗎？中醫師何思儀教你利用一些食療助安神補腦。



失智人口每年上升

何醫師指出失智症不是正常老化，為腦細胞退化或病變、腦部功能下降所引起，會造成記憶力減退等問題。國際失智症協會指2019年估計全球有超過 5 千萬名失智者，到 2050 年預計將增長至 1 億 3 千 9 百萬人。現時每三秒就有一人確診失智症。

改善認知功能 補腦先補腎

《黃帝內經》：「腎主骨生髓通於腦」。所以補腎食物也有補腦功效。何醫師指出認知問題在中醫嘅角度可能由腎精虧虛，腦竅失養引起。因為腎是藏精的，精是生髓的，因此腦的功能會由腎功能好壞影響到。人參、淮山、遠志、石菖蒲、黑芝麻、核桃肉、白果、大棗、腰果等都是常見的補腦食材。中醫師推介兩款健腦湯水茶飲有助安神補腦，提升記憶力

合桃淮山芡實湯



功效：合桃性溫、味甘，入腎、肺經，能補腎固精

淮山，性平，益氣養陰，補脾肺腎，固精止帶

材料：淮山2両、蓮子2両、芡實2両、合桃1両、紅棗1両、杞子1両

做法：所有材料洗淨後，煲3.5升水，水滾後放入所有材料，大火5分鐘，再蓋煲蓋，轉慢火100分鐘左右即可享用。

石菖蒲太子參紅棗茶



功效：石菖蒲開竅寧神，太子參淮山健脾益氣。紅棗養血增抵抗力。

材料：石菖蒲5錢、太子參5錢、蓮子1両、紅棗5粒、黃精5錢

做法：所有材料洗淨後放煲中，加1.5至1.8升水煲1小時左右即可享用。