新冠二價疫苗抵港 針對變種病毒 55歲以上接種後中和抗體增13倍

本港目前逾8成12歲或以上人士已接種3劑新冠疫苗，惟本港再一次經歷「爆發期」，確診數字高企。老人科專科莊麗醫生指出，新冠疫苗中和抗體水平會隨時間降低，加上病毒變異，在「七除八扣」下，市民較早前所接種的疫苗保護力已逐漸下降。現時本港已有針對Omicron BA.4-5的二價疫苗，有研究顯示，55歲以上人士接種mRNA二價疫苗後一個月的Omicron BA.4/5中和抗體上升13.2倍，而18至55歲人士則上升9.5倍。醫生建議，正值流感高峰期，市民除了考慮按時間接種新冠疫苗外，也可接種流感疫苗，同時留意身體變化，如有不適應及早求醫。



二價疫苗針對變種病毒 55歲以上接種後中和抗體增13倍

二價疫苗能提供廣泛保護 亦能針對變異病毒

根據衞生署衞生防護中心最新估算，香港現時較流行的變異病毒株為Omicron BA.4/5，有關樣本約佔全部個案的一半，而以往香港的滅活或mRNA原始病毒株疫苗，雖能預防重症或死亡，但未有針對Omicron變異病毒株。因此，是否需要接種第4劑作加強劑，成為了不少市民的疑問。莊醫生指出：「按照目前最新的政府指示，未曾染疫人士接種第4劑或康復者接種第3針時，可以選擇滅活原始病毒株疫苗、mRNA原始病毒株疫苗，而12歲或以上人士亦可選擇已批准在港使用的mRNA二價疫苗，作為加強劑。」二價疫苗的不同之處在於它除了包括原始病毒株外， 亦有Omicron 變異株 BA.4-5的 mRNA，可廣泛對抗變異病毒株。另外，研究亦指出，在安全性方面，二價疫苗與原始株疫苗分別不大，主要較常見副作用為注射位置疼痛、疲倦、肌肉痛、頭痛等。

接種二價疫苗後可提升中和抗體水平

最新的研究顯示，18至55歲人士接種mRNA二價疫苗後一個月，Omicron BA.4-5的中和抗體上升9.5倍。而55歲以上人士接種mRNA二價疫苗後，抗體上升13.2倍；接種mRNA原始病毒株則為2.9倍。另外二價疫苗能針對更具免疫逃逸能力的XBB.1，中和抗體上升4.8倍；接種mRNA原始病毒株則為1.5倍。總體而言，與mRNA原始病毒株疫苗相比，mRNA二價疫苗針對Omicron BA.4/5及XBB.1的中和抗體增加。因此，莊醫生建議有需要人士，特別是長者，按建議的時間表接種疫苗。莊醫生補充，由於本港現時只有以mRNA作技術平台的二價疫苗，而根據政府最新指引，即使是以往曾接種滅活疫苗的市民，也可以「溝針」接種mRNA二價疫苗。

莊醫生分享她的臨床經驗和觀察，指出新冠疫苗接種率較高的長者院舍，比接種率較低的院舍，在最近的疫情中爆發情況相對輕微，較少出現併發症或重症。「接種疫苗除了保護自己，更可減低入院機會，避免增加公共醫療的負擔。」醫生最後提醒長者注意保暖，同時冬季亦是流感高峰期，可以考慮接種新冠疫苗的同時或前後，接種流感疫苗，更要仔細留意身體變化，如有不適應及早求醫。

老人科專科莊麗醫生

資訊由莊麗醫生提供，復星醫藥支持

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