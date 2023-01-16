四成晚期肺癌患者或現「腦轉移」 新一代標靶藥助減緩惡化

時常感到疲倦、持續咳嗽，甚至頸部淋巴核腫脹等，有可能是患上肺癌！肺癌是本港頭號「癌症殺手」，有臨床腫瘤科專科醫生表示，晚期患者有高達四成機會「癌細胞上腦」，醫學界近年研發新一代標靶藥物，有效延長肺癌的無惡化存活期，能預防癌細胞腦轉移，及減緩腦轉移情況惡化。



肺癌主要可分為兩大類，包括非小細胞肺癌和小細胞肺癌，非小細胞肺癌佔肺癌中80至85%。臨床腫瘤科專科醫生劉健生醫生表示，高達40%晚期非小細胞肺癌患者，有機會出現癌細胞腦轉移，而腦轉移則是導致死亡的主要原因，若不接受治療，存活期中位數僅一至三個月。

年輕非吸煙者也有機會患肺癌

不同基因變異可誘發及促成非小細胞肺癌，其中包括表皮生長因子受體（EGFR）和間變性淋巴瘤激酶（ALK）等基因變異。劉醫生引述哈佛醫學院研究結果指，

帶有EGFR及ALK基因變異的非小細胞肺癌患者，三年內出現腦轉移的風險分別為46.7%和58.4%。他以ALK基因突變為例，指此基因突變專侵襲年輕（年齡中位數51歲）、女性及非吸煙者，呼籲有關人士切勿掉以輕心。

治療方面，劉醫生指晚期非小細胞肺癌患者可接受全腦放射治療，惟會出現脫髮、疲勞，甚至認知功能障礙等副作用；亦可接受藥物治療，但受大腦中的血腦屏障所限，大多數藥物難以滲透至大腦，增加治療腦癌難度。至於帶有ALK基因變異的有關患者，隨著科技日新月異，現時可接受ALK抑制劑作為標靶治療，有關藥物已演變至第三代。

第三代ALK 抑制劑 助預防或減緩腦轉移惡化

劉醫生引述刊登於《新英倫醫學雜誌》的中期研究結果指，服用第三代抑制劑的ALK基因變異晚期肺癌患者，其12個月無惡化存活期達78%，為第一代抑制劑的一倍。進一步研究跟進病人達三年，研究結果顯示，本身已有腦轉移的病人使用第一代ALK抑制劑，顱內或可於19個月內完全惡化，使用第三代抑制劑者，近73%三年內未見顱內惡化；至於本身沒有腦轉移的病人，超過99%使用第三代ALK抑制劑後，三年內未見顱內惡化，較第一代的少於五成明顯較高。

劉醫生引述研究解釋，第三代ALK抑制劑能有效突破血腦屏障，滲透藥物至腦內癌細胞，並誘導顯著和持久的中樞神經系統反應，因此有效延長無惡化存活期，減緩腦轉移情況惡化，甚至預防腦轉移。不過，劉醫生重申，有關藥物有機會出現高膽固醇、高血脂、水腫、手腳麻痺等副作用。

劉醫生提醒，若出現時常感到疲倦、體重下降、持續咳嗽、甚至頸部淋巴核腫脹、平衡感變差和口齒不清等徵狀，應及早求醫；無病徵人士亦不要鬆懈，有吸煙習慣和家族病史的「高危一族」，建議可定期接受低劑量的造影掃描檢查，以降低患癌風險。

三旬肺癌患者冀用新藥 預防腦轉移

素來沒有吸煙習慣、年僅37歲的劉小姐，數年前感覺淋巴漲大，即使求醫並服藥後仍沒有消腫，於是作進一步檢查，並確診第三期ALK型肺癌，癌細胞擴散至附近的淋巴。她坦言當下十分震驚，其後接受治療服用第一代ALK抑制劑，惟出現頭暈、作嘔、肚瀉和長期疲倦等副作用；亦接受了電療及化療，目前情況尚算穩定。然而，她不時也擔心出現腦轉移的風險，「要經常留意自己有否出現病徵、有否變差，精神壓力很大。」她坦言，之後也可能會服用第三代ALK抑制劑，冀能預防腦轉移，爭取陪伴家人的光陰。