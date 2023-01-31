保柏ConnectedCare回應千禧世代需要 提供全面醫療保健方案

智慧醫療科技日新月異，而且逐漸普及應用，令社會加速步入「健康3.0」的革新年代。香港的千禧世代更加追求便捷全面的健康解決方案，致力了解並積極回應每個世代需求的保柏，率先建立服務網絡「ConnectedCare」，保柏香港總經理陳宇文表示：「保柏不單是一家保險公司，更是客戶在其醫療保健旅程中的緊密夥伴。透過ConnectedCare建立一個積極主動及全天候在線的醫健網絡，為客戶提供無縫的護理體驗。」保柏更全新推出「保柏健康禮賓服務」（Health Concierge by BupaCare），由保柏護士為客戶提供個人化的咨詢和指導服務，頭炮與明德國際醫院及Uber Taxi合作，幫助客戶輕鬆駕馭複雜的醫療系統。



隨著「健康3.0」的革新年代興起，香港逐步邁進智慧醫療科技的新紀元。致力為香港人提供先進和最合適健康解決方案的保柏，持續研究港人的健康及生活習慣，尤其針對千禧世代。保柏香港總經理陳宇文表示：「千禧世代是香港人口的核心族群，他們誕生於數碼網絡年代，擅於開拓創新和改變我們的溝通、工作和體驗世界的方式。然而，千禧世代也在變老，部分年青人已開始面對慢性健康問題，因此保柏最近委託進行的一項最新研究，探討千禧世代的生活方式、行為、對醫療保健的態度和需求，希望從而為他們設計最合適的醫療保健方案。」

根據保柏最近委託進行的一項市場研究顯示，每10位香港千禧受訪者中，有超過6位認為自己注重健康，但只有不到一半（48%）的受訪者對自己的整體健康狀況感到滿意。是次研究調查訪問了超過 500 位年齡介乎25至40歲之間的香港人，發現千禧世代非常重視個人身心健康，但卻未能把健康放在首位。

調查顯示，香港千禧世代對現時的個人健康狀況並不滿意，70%的受訪者希望了解更多健康管理知識，尤其是與健康飲食、生活方式以及運動相關的資訊。他們的三大健康目標分別是擁有更充足的睡眠、更多運動時間和更健康的飲食。可是超過一半（53%）的受訪者表示沒有足夠時間來維持健康生活方式。將近一半（48%）的人士認為壓力會阻礙他們過健康生活。

陳宇文指出保柏2022年的醫療開支與以上研究結果相符，其中67%千禧客戶於過去一年曾經使用過醫療服務，比其他年齡組別高出一成，反映他們有較高的醫療需求。相比起重症服務，千禧世代更注重整體醫療保健，以改善生理及心理健康。同時，38%精神健康問題個案來自千禧世代，反映了壓力、焦慮和其他心理健康問題對千禧港人的影響。「總括而言，香港千禧世代對健康生活有更全面的見解，他們認為健康涵蓋了日常生活的多個範疇，包括定期運動、均衡飲食和優質睡眠，而且心理健康與身體健康同樣重要，並尋求更便捷、更全面的健康解決方案。」

建立ConnectedCare服務網絡 服務核心圍繞人和數據

為回應千禧世代的需求，保柏積極調整服務模式，率先建立服務網絡「ConnectedCare」，利用客戶的醫療健康數據進行分析，提供主動、個人化的健康資訊及預警。另外，針對心理健康、健身、睡眠和飲食4大要點，提供增強版的預防性健康指導；並建立無障礙的醫療保健流程，讓客戶可盡快及方便地治療急性和慢性疾病。

「保柏不單是一家保險公司，更是客戶在其醫療保健旅程中的緊密夥伴。透過ConnectedCare，保柏建立一個積極主動及全天候在線的醫健網絡，以線上及線下實體服務為客戶提供無縫的護理體驗。ConnectedCare代表著將人和數據作為服務核心的嶄新方式。身體健康不局限於避免生病，ConnectedCare 讓保柏團隊陪伴我們的客戶克服任何健康生活的障礙，為他們提供便捷、易於使用，並能切實帶來促進身心健康效益的全面醫療保健方案。」

保柏香港總經理陳宇文先生介紹線上及線下服務網絡 「ConnectedCare」。

最新服務面世——保柏健康禮賓服務

為了將ConnectedCare的願景付諸行動，保柏最新推出「保柏健康禮賓服務」（Health Concierge by BupaCare），由保柏護士為客戶提供個人化的咨詢和指導服務，為患者減輕因行政手續帶來的焦慮，專心照料自己的健康。

「保柏健康禮賓服務」的頭炮合作計劃是聯同明德國際醫院，推出全面健康服務，提升準媽媽在懷孕之旅的體驗。根據2022年度保柏會員各項醫療開支的概況，在產前服務或產科及急症住院的開支，相比其他年齡群，25-40歲的千禧世代分別佔92%及89%，反映出產前及分娩醫療服務對千禧港人的重要性。「基於這項發現，保柏積極探索合適的合作夥伴，為客戶帶來更優越的體驗，讓準父母們能更投入迎接新生命誕生的喜悅，促成與明德國際醫院的合作。保柏致力提供最高標準的專業和服務，與明德國際醫院所秉持的真誠、關懷的精神及親善貼心護理的理念完美契合。」

「保柏健康禮賓服務」的頭炮合作計劃是聯同明德國際醫院，推出全面健康服務，提升準媽媽在懷孕之旅的體驗。

保柏與明德醫院的合作針對準媽媽在懷孕之旅的需要，包括提供24小時婦產服務專線、專業準媽準指南、免費網上產前保健課程，服務適用於所有保柏會員，包括未有選擇產科保障的客戶。明德國際醫院同時為保柏會員就產前檢查、保健課程、產後助產士上門服務和分娩套餐提供特別優惠。「是次嶄新的合作模式更獲Uber Taxi全力支持，讓各位媽媽分娩後可輕鬆網約Uber Taxi，安全舒適地離開明德國際醫院，同時Uber App內亦有專業客服團隊支援各位媽媽。」

Uber Taxi全力支持保柏與明德醫院的合作。

左起：Uber用戶體驗主管（香港及南韓）蘇家弘先生、保柏香港總經理陳宇文先生、明德國際醫院院長貝歌妮女士。

開拓合作計劃 擴充線上線下服務網絡

陳宇文強調保柏將繼續開拓能為客戶帶來更多更具價值的合作計劃，致力使保柏成為全香港最值得信賴的數碼綜合醫療保健夥伴。他透露團隊正在全速擴充線上線下服務網絡，包括開設提供預防保健和治療慢性疾病的綜合專科診所，更全面地滿足客戶的健康需求。同時，透過旗下的醫療服務網絡和合作夥伴，為客戶帶來與眾不同的醫療保健及應診體驗。「保柏積極創造更美好的世界，通過ConnectedCare，我們將為客戶提供更豐富的資訊、更具啟發性的健康建議和更全面的護理服務，讓他們活出更長壽、更健康、更愉快的人生。」