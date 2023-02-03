梁朝偉｜出片承認社交恐懼症 如何辨別社恐？惡化可成抑鬱症！

現年60歲的影帝梁朝偉（偉仔）作風一向低調，但近日（30日）他竟在毫無預警下進駐抖音，還拍片承認自己患有「社交恐懼症」，坦言自己是不善用言語表達的人，面對初次見面的人會緊張，在人多時更會感到不知所措。又向觀眾分享了自己作為「老社恐人（長年的社交恐懼症患者）」面對人群時的3個辦法。



偉仔在片中坦言：

梁朝偉，其實也沒有什麼特別，偶爾會發呆，偶爾也會把自己藏起來



你覺得我這雙眼睛會說話，也許是因為我不善於用語言去表達自己的人



初次見面的時候會緊張，人多的時候會不知所措，有很多話想要跟別人分享，但不知道怎麼開口。



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而在另一段影片中，他親口承認自己有「社交恐懼症」（人群恐懼症），被問到如何克服時，偉仔就笑著分享了3招：「第一招微笑；第二招揮手；第三招畀心。」

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疫情令社交恐懼症患者「隱形」

近3年來疫情持續，令很多市民減少社交，造成不少問題，但對於社交恐懼症的病人來說卻可能不是問題，因為他們不再需要在別人面前說話，不再需要對着一大班人，就算開會也只需對着電腦屏幕zoom。就算外出，因為要戴上口罩，社交恐懼症患者會覺得沒有那麼容易被人看見自己的表情，沒有那麼容易出醜，所以也會感覺較舒服。

然而，這情況其實是一個警號，因為疫情不會永遠持續的，當疫情過去之後，社交恐懼症患者習慣了幾年戴着口罩見人，用zoom開會，疫情過去後突然要他除下口罩見人，回到公司會議室開會，他的恐懼可能會比疫情前更甚，即病情變得更嚴重，這是必須注意的。

▼社交恐懼症知多啲：（點擊下圖看更多👇👇👇）

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對於要如何辨別家人是否患上社交恐懼症？

社交恐懼症顧名思義，就是害怕社交，例如要去很多人的公開場合發言，甚至出街會見到很多人等，患者對這類場合都會害怕，令他出席之前只要想想已會產生恐懼，繼而逃避出席。

但要注意的是，作為同一家庭的成員，不要憑其他成員平日的表現，就判斷他們是否有社交恐懼症。社交恐懼症患者在家人面前通常不會有明顯問題，但如果要去不太相熟的親戚朋友家中吃飯、見面，徵兆才慢慢顯露出來。假設聚會日期是下星期，患者本周已經開始恐懼，單是想一想已經有徵狀出現，心理上會逃避、慌張；

身體上更可能出現以下症狀：

．心跳

．面紅

．出汗

．頭暈

．肚痛

．手震等



患者萬一被迫去到現場時，情況則可能會更嚴重，包括可能出現以下症狀：

．腦海空白

．無法說話

．不停想去洗手間

．面部麻痺等



想幫助患社交恐懼症的家人，首先要多了解什麼是社交恐懼症，其次是不要用自己的尺去量度患者，很多人會說，和親戚見見面、傾傾偈，有什麼好怕的？我和你一起去，不用怕！諸如此類的心態，其實是用自己的尺，而沒有用患者的尺，最終即使強迫患者出席，其實只會令他恐懼更甚。

▼同場加映，居家抗疫５招減壓貼士：（按圖看清👇👇👇）

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社交恐懼症可惡化成抑鬱症

治療社交恐懼症方面，主要可分為心理治療及藥物治療兩大類。當中，心理治療主要是認知行為治療，藥物則通常用血清素再回收調節劑，或者短期的放鬆神經藥物，例如鎮靜劑等。藥物方面，常會使用β受體阻滯劑，可以減低發作時心跳的頻率，令心跳不會太快，人可以鎮靜下來，減低發作時的影響。

疫情下不要因為發作減少而停止治療，因為減少社交可能令病人覺得舒服，卻不會令病情好轉。社交恐懼症若不好好處理，有機會出現併發症，包括焦慮症，甚至抑鬱症，更甚的是恐演變成濫用酒精、藥物等。