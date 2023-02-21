香港6歲兒童近視率冠全球 電子奶嘴弊多於利 附孩童玩具選擇貼士

疫情持續多年，香港學生外出時間減少，無論是學習、抑或是在娛樂方面，接觸電子產品的時間都比以前更長，近視問題不容小覷。最新研究顯示，香港兒童6歲兒童近視比率達11.4%，冠絕其他國家。家長們，與其用「電子奶嘴」安撫孩子，弄得傷神又傷眼，倒不如陪伴孩子玩一些「原始的玩具」，不但可以增進親子感情，更有助孩子全面發展。



香港中文大學醫學院眼科團隊自2015年起推行「香港兒童眼科計劃」，是全球最大型的針對4至9歲兒童近視問題的調查，至今已為逾1.3萬人接受檢查，當中包括幼稚園K2至小四的兒童，及他們的家長。

調查指出，香港6歲兒童的近視比例達11.4%，是有文獻資料當中最高，遠超全球各國6歲兒童近視比率，也超越8個歐亞城市或國家，包括新加坡6.6%、北京7.4％、荷蘭2.7%、澳洲1.4%。同時，近視率明顯由6歲開始上升，短短3年間，近視率由6歲的11.4%升至9歲的44.5%。

由於近視會發展至成人，調查亦檢視兒童父母的視力，發現77.7%父母也同患近視，當中12.6%更屬於深度近視，較新加坡、美國高。對比現時所有文獻數據，比例亦列全球最高。

電子奶嘴弊多於利 原始的玩具更有助寶寶發展

隨著科技的普及化，智能電話可說是生活在社會上不或缺的道具，但很多父母卻因其方便性而濫用它。在街上不時可以見到，孩子一在公眾場所吵鬧，爸媽就拿出「電子奶嘴」安撫他們。然而，不少醫學研究指出，兒童過早接觸電子產品，會限制大腦發育及引致成癮問題。為了一時之便，令孩子養成沉迷電子產品的習慣，實在弊多於利。

相反，原始的玩具反而可以提升寶寶各種技能。寶寶在操作玩具的過程中，能鍛煉到大、小肌肉的動作技巧，同時增進其認知能力的發展。爸媽可以透過觀察寶寶對玩具的反應，檢測他們是否在發展的過程中遇到障礙。若能及早發現問題，盡早讓他們接受治療，就不會錯過黃金的治療時間，因此玩具對寶寶的發展十分重要。

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嬰兒發展特徵與適合玩具

爸媽應該明白，每個寶寶的發展經歷、天賦等各方面都不同，應該根據其心理認知發展，針對需求來提供最適合他們的玩具。如爸媽無法辨別寶寶發展處於哪個階段，可以讓他們從簡單的玩具開始玩起，或依照玩具所標示的建議年齡作為參考。

在嬰兒成長的過程中，他們的發展特徵以及適合的玩具都是非常重要的。嬰兒的發展特徵不僅包含身體上的成長，也包含心理、情感和認知方面的發展。因此，選擇適合的玩具對於幫助他們更好地成長是非常重要的。

0-1歲：



嬰兒活動能力開始增加，對四周所有事都感到新奇。眼晴跟隨所有事物並嘗試用手抓所有東西。家長宜與嬰兒多互動如一邊向他讀圖畫書，一邊握着他的手指着圖畫。

可以選擇的玩具：

．不同大小、形狀和顏色的玩具，讓他探索和把玩。

．多功能遊戲板（如設有按鈕、旋轉球、撥號盤、推拉槓桿等），讓他熟習手指的運用。

．簡單膠盒子或空的不碎容器，讓寶寶把玩具放進去和拿出來。

．膠杯子、湯匙、梳子、玩具電話、大娃娃和布玩偶等，都是用來玩扮演遊戲的好玩具，但最重要的仍是你的參與。

．卡紙板、布或者塑膠印製的大圖畫書，可吸引並方便寶寶翻閱。

1-2歲：



開始自己走路和說話，變得獨立些。孩子會測試自己的自主能力，尋找自己的能力界限。對形狀認知開始敏銳，如配對圓形、方形、三角形。

可以選擇的玩具：

．各種大小的球兒，給孩子踢和拋。

．可以推或拉的玩具。

．簡單的辨別形狀玩具和插孔遊戲板。

．用來塗鴉的顏色筆和紙張。

．玩具樂器，例如玩具鋼琴和玩具鼓。

2-3歲：



過了兩歲，孩子的生長和體能發展速度會相對地減慢下來。不過，他的智力、語言、社交技巧和情緒發展卻突飛猛進。智力提高有助兒童提升邏輯力，同時語言能力亦提高。兒童開始獨立思考，解決問題。

可以選擇的玩具：

．玩具屋、茶具、玩具車及車房等。

．啟發孩子創意的玩具，如積木、泥膠等。

．塗色物料如各種形式的顏色筆和圖畫簿。

．彩色的圖畫或故事書。

．簡單的拼圖或配對玩具。

．玩具樂器，如玩具鋼琴、玩具鼓等。

三至四歲兒童：



兒童肌力和腦力正在發展，可以自如地控制身體各部分。常用的詞彙可達數百個之多及用簡單的句子表達自己的需要或感受。家長可鼓勵兒童自己解決問題。

可以選擇的玩具：

．迷你茶具、玩具屋、玩具車和車房、玩具動物等

．能發揮創意的玩具，例如：積木和泥膠等

．顏色筆、顏料和其他美勞材料

．簡單的拼圖（如六至八塊的大塊拼圖）

．有關唱遊或簡短故事的光碟或錄影帶

．色彩繽紛和插圖大而清楚的圖書

四至六歲大



在這段時期，兒童會經常發問，也開始運用簡單的邏輯推理來找出事情是怎樣發生和運作的。雖然推理能力有限，多從自己的觀點出發來判斷事情。另一個明顯的特徵就是在玩耍時表現得更富創意。

可以選擇的玩具：

．能讓孩子發揮創意的家居用品或玩具，例如：積木和泥膠

．美術或手工材料

．可以用來玩假裝遊戲的玩具，例如：迷你茶具、玩具屋、玩具車和車房、玩具動物、機械人、玩偶等

．拼圖

．桌面遊戲，可加強訓練孩子輪流和遵守規則

．色彩繽紛插圖的圖書

嬰兒對玩具的需求不斷擴大，因此可以選擇更多元和更具挑戰性的玩具。因此適合他們的玩具包括：模擬玩具，如玩具廚房、玩具車、玩具人偶，可以幫助嬰兒學習和模擬日常生活的情境，以及文具玩具，如彩色鉛筆、涂鴉棒、紙張，可以幫助嬰兒練習他們的創意和手工技能。

「玩樂」不應拘泥形式

在寶寶玩耍時，爸媽不應拘泥玩具的形式，即使寶寶不遵從玩具的說明亦可以，讓寶寶多發揮他們的創造力，讓他們在輕鬆、沒有壓力的過程中遊玩，才能在不知不覺間發展自己的潛力，達到寓教於樂的效果。另外，寶寶的手部發展還未完全成熟，對於玩具的操作不夠熟練，爸媽不應在這個時候急着教導寶寶怎樣操作，這樣反而會令寶寶對玩具排斥，不利寶寶學習。

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