濕疹導致皮膚痕癢 衍生睡眠及情緒等問題

「幾乎每天晚上都因為濕疹而痕醒，我只希望可以安心睡覺。」蘇先生患有嚴重濕疹，他曾經四處求醫，只希望在晩上可以止痕，能夠安心入睡。不過，他經歷過中醫、類固醇藥物及生物製劑等治療，痕癢的情況持續，使他身心俱疲，情緒及社交都受到影響。有皮膚科專科醫生指出，濕疹不但影響皮膚，對睡眠及情緒所造成的影響也值得關注。現時有多個治療方法可控制濕疹，不過都需要因人而異。



蘇先生以前從事零售業，因濕疹引起皮膚紅腫的情況，經常被客人笑稱「晨早流流就飲酒」。而病情亦嚴重影響蘇先生的社交，他指出在外面用餐時，會明顯感受到其他人的目光不友善。他憶述，在病情嚴重的時候，試過整張床都佈滿皮屑，亦因而影響睡眠質素。當時蘇先生並未開始使用生物製劑，故每隔一段時間便需要服用類固醇藥物、打類固醇針及打抗敏感針，以減低皮膚痕癢對睡眠的困擾。

蘇先生轉用口服JAK抑制劑，皮膚狀況得到改善，晚上亦可以安心入睡。

其後，蘇先生接受生物製劑治療，惟效果不彰，醫生建議他轉用口服JAK抑制劑，服用兩至三日後已經止痕；約兩星期後，臉部已經無出水，現時四肢紅腫的情況已經好轉，皮膚狀態與普通人一樣。而且因為皮膚狀況得到改善，晚上亦可以安心入睡。

研究：近七成濕疹患者難以入睡

皮膚科專科醫生胡惠福醫生指出，據統計，全球濕疹患病率接近2.3億。濕疹的症狀一般包括：皮膚痕癢、呈乾燥、有出水現象、脫屑，患處皮膚變厚等等。而濕疹不但使患者飽受皮膚痕癢困擾，更衍生情緒、睡眠及人際關係等問題。他引述一項研究指出，接近三分二（62.9%）患者因濕疹帶來的痕癢問題，每天可長達12小時以上，而且痕癢的程度不一。在5-D痕癢量表中，有接近七成患者表示難以入睡，不時或經常在半夜醒來。在濕疹量表中，有55%表示每星期有五至七晚難以入睡。

皮膚科專科醫生胡惠福醫生指出，一般會先建議從護理皮膚及遠離致敏源入手治療濕疹。

除此之外，濕疹對情緒健康亦造成影響。胡醫生指，有研究顯示，濕疹患者萌生自殺念頭的可能性高。另有研究顯示，成年濕疹患者患有焦慮症或抑鬱症的風險高2.5至三倍。在人際關係影響方面，亦有研究顯示，成年濕疹患者亦曾因外貌而避免社交活動、影響他們建立人際關係及性健康，甚至對性行為產生負面影響。

現時有多個治療濕疹方法，胡醫生指，一般會先建議從護理皮膚及遠離致敏源入手，倘若改善生活習慣及皮膚護理後，病情未得到改善，會考慮採用外用和內服藥物、光療、口服免疫抑制劑、抗白介素4及抗白介素13、生物製劑或口服JAK抑制劑。