團體：本港癌症篩查步伐緩慢 籲加快推廣全面癌症篩查

癌症每年奪去不少人的性命，但其實是有法可防。有專家指出，本港至現時仍未有全面而有效的癌症篩查制度，落後於其他先進地區數十年，尤其是針對本港頭號癌症殺手——肺癌，遲遲未有篩查計劃，公眾教育亦不足。長遠而言，對社區的健康和醫療費用，造成極大的威脅。

香港精準腫瘤醫學會主席、臨床腫瘤科專科醫生區兆基醫生表示，癌變是緩慢的過程，從原位癌發展至侵入性癌症，以至轉移性癌症，通常需時數年，甚至數十年，「治癌關鍵完全在於能否在早期時察覺及治療，大部分癌症的早期個案，治癒率都十分理想。」以本港常見癌症如肺癌中的非小細胞肺癌為例，第一期的治癒率高達92%，但第四期僅5%。

立法會議員葛珮帆議員表示，香港在多種癌症篩查的推展上，都落後於其他先進地區，以乳癌為例，爭取多年，近年才開始有篩查計劃，但仍屬先導計劃，未夠全面而普及。全球華人乳癌組織聯盟主席王天鳳女士補充，擁有乳癌風險因素的群組固然有較高的患癌機會，但即使沒有風險因素，女士也有機會患上乳癌，因此促請當局考慮擴大篩查面。

同路人同盟秘書陳偉傑先生亦指出，該會曾於去年中推出30個免費低劑量肺部電腦掃描名額，即使僅僅為30人安排檢測，結果也找出一名肺癌患者，幸而屬第一期，並已接受治療，等同及時拯救一條一命，以及一個家庭，意義非凡。癌症資訊網創辦人吳偉麟先生也坦言，早期肺癌並無明顯病徵，直言「冇樣睇」，如出現持續咳嗽、咳中帶血、肺炎持續復發、深呼吸時胸部隱隱作痛等病徵，差不多肯定已屬晚期，因此早發現和治療十分重要，而最主要的途徑就是肺癌篩查。

癌症資訊網慈善基金肺癌關顧組召集人、肺癌患者Michelle就以過來人身份印證肺癌來得如此「無聲無息」，向來生活作息健康、不煙不酒的她在10年前因越來越頻密的頭暈、抽筋、休克而求醫，輾轉檢查下方確診為第四期肺癌，需要接受重重治療。她有感本港對肺癌及相關篩檢的宣傳教育及資源有所不足，如十年前政府得以安排肺癌篩檢，加以宣傳，注重健康的她或會盡早接受篩檢。

立法會議員葛珮帆議員

臨床腫瘤科專科醫生區兆基醫生

區醫生認為，目前本港癌症篩查步伐緩慢，每天也有市民因晚期癌症而死亡，同時亦增加醫療負擔。他直指，現時科技發展日新月異，在新科技的配合下，有助提升癌症篩查技術，例如人工智能AI及生物科技。生物科技公司創始人陳民漢博士就表示，若能使用液體活檢同時進行多種癌症篩查，相信有助進一步滿足癌症篩查的需求。