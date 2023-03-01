康熙年中醫 清朝醫術 古法新做 康希集團創辦人及行政總裁羅竫

康熙年中醫始創於2022 年，位於銅鑼灣核心地段，秉承並突破傳統中醫精髓，透過現代化、可靠及便捷的中醫療法服務群眾。創辦人及行政總裁羅竫（Lincoln Lo）為甚麼要開辦「康熙年」，源於他少年時被濕疹困擾的過去。



康希集團創辦人康熙年中醫行政總裁- 羅竫 Lincoln Lo

中醫拯救人生

「是中醫是救了我一命，令到我的人生重執希望。」 羅竫憶述

他小時候患上濕疹，那時候皮膚很差，有哮喘和鼻敏感，身體痕癢得晚 上都不能入睡，特別是在中學時候發病， 他覺得自己人生已沒有希望， 所以學業和人際關係都做得很差，個人沒有自信，很內向，幸運的是，爸媽把他照顧得很好。羅竫說：「爸爸就教我中國武術，要強化我的心靈同強化我的意志，媽媽就建議我接受中醫的調理。」結果是中醫救了他一命，治好困擾多年的濕疹。

有健康才有希望

羅竫認為：「人要有健康，先有希望。 你沒有健康什麼都做不成。」 在治好困擾多年的濕疹後，他就開始從事護理頭髮生意長達16 年，直到今天，羅竫仍是這間公司的行政顧問。他有一天忽發奇想，健康和希望兩個字加 起來的同音字就是「康熙（希）」。據文獻康熙是一個被譽為醫生天子的皇帝，善於養生的康熙，久病成醫，通曉中西醫學，而在那個朝代，對於西方來的知識已抱持很開放的態度。於是康熙啟發了他開始鑽研中醫業可以怎樣發展。除了將中醫概念及技術再配合現代科技，對症施術，為應診者提供最適切的治療。

康熙年的康是健康，熙即是希的同音字，加起來便是”有健康才有希望”。

志同道合

由籌備到開張都差不多兩年，幾經辛苦，羅竫最主要都是要找一班志同道合的醫師合作。當他初踏足中醫業，就發現了一個問題：如果你同時是中醫師也是診所老闆； 而大部分的中醫診所都是這樣的，那他對著的是一個客戶還是一個病人？那麼，他要做一個老闆先還是做一個醫生為先？於 是，羅竫決定要開一間中醫診所，營運和醫療分工，他要召集一班醫生從來不需要追數和追業績，只要在他的診所工作，專心負責醫好人就可以獲取高薪。經營行政就交給管理團隊，這樣便能做到並駕齊驅。 而這樣便可以令醫生開心，公司開心，病人都會開心。病人的眼睛是雪亮的，他們寧願付多一些而得到一個好醫生專心照顧 他們。

羅竫創辦康熙年，最主要是找一班志同道合的醫師合作。

中醫全科服務

今天「康熙年」中醫診所提供了中醫全科服務，為不同專科病患者提供 傳統及創新的中醫治療，包括內科、婦科、 骨科、頭療科、皮膚科等，並使用科學濃縮中藥顆粒劑，便利病者的用藥習慣。 同時地，診所以現代化模式管理，團隊註冊。現在「康熙年」有幾個主診醫師，每位醫師有不同的專長，其中盧醫師是婦科專家，另一個是內科醫生，耀醫師他善於處理奇難雜症。另外一個是專責骨科的章醫師，還有一個是全科調理的周醫師。 而在各種療程當中，太極頭療法及坤寧暖宮療程非常受女仕們歡迎。太極頭療法不但能防脫髮及預防白髮，更可改善內科問題如失眠，頭痛等；而坤寧暖宮療程可減低經痛,水腫 等問題,更可排毒, 令面色紅潤及抗衰老。暖宮很重要，可令子宮更適合懷孕，增加懷孕機會。

康熙年中醫診所其中一個主要項目是”養髮”。

中西醫術智慧共融

羅竫形容，「康熙年」是透過中醫醫術文化去解決社會的健康問題，今天召集 了一班有願景的中醫師，以傳統和現代的 中醫醫術的融合，來建造了「康熙年」這個品牌。「康熙年」和坊間的中醫館不同的 地方，就是兼承康熙年間的中西醫術智慧共融精神。 對於未來的發展，他都抱持著順其自然的精神，主要是要有人材才可以進一步發展。 另外，他都希望做多些義診，耀醫師的強項是濕疹，而羅竫也經歷過濕疹的痛苦，所以他也想幫助患有濕疹的朋友， 令他們透過中醫解決生理和心理的問題。 他期待「康熙年」將來建立一個慈善基金，特別為年輕人在濕症上能得到義診和 照顧心靈的服務。

“上醫治心”，康熙年中醫診所和坊間的中醫館不同的地方，就是兼承康熙年間的中西醫術智慧共融精神。

由中醫診所註冊中醫師帶領，「康熙年」為患者提供最全面專業的全科診斷，確保患者得到最悉心的診斷 及治療，對症施術，為應診者量身訂做最適切的治療。

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