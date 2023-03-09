七旬子宮內膜癌患者 接受嶄新手術切除子宮 僅三日無痛出院

癌症是本港的「頭號殺手」，子宮體癌是本港女性第四大最常癌症，有七旬子宮內膜癌患者經過跨專科醫療團隊的診斷後，使用經自然腔道切除子宮的嶄新手術後，僅花三日便出院；亦有年輕婦女求醫接受非手術治療後，無再發現癌症復發，毋須白捱一刀切除子宮，更重燃對生育的希望。有婦科腫瘤科醫生提醒，子宮內膜癌多般會出現症狀，建議婦女要多加留意有否異樣，亦宜定期進行檢查，及早發現有否患上其他婦科癌症。



根據香港癌症資料統計中心數字顯示，子宮體癌是本港女性第四大最常癌症，2020年共錄得近1,200宗新症。70歲莊女士是其中一人，她素來身體健康，惟於2020年前接受婦科檢查後，赫然發現患上早期子宮內膜癌。她到醫院求醫並接受經陰道自然腔道內鏡（vNOTES）子宮切除手術，並坦言：「一點痛楚都感受不到，翌日已可下床行動自如。術後第三日已可以出院，比預期更早了一天。」至今其癌症未再有復發，只需定期覆診。

同樣患上子宮內膜癌的Jade，年僅30多歲，正值拼搏事業的黃金時期，本身亦有意與丈夫計劃生育，去年卻收到確診的惡耗。她坦言，當時頓感晴天霹靂，「心情猶如世界末日，跌到谷底，醫生建議我進行子宮、輸卵管和卵巢切除手術，而且術後需要接受化療。並且會失去生育能力」。及後她尋找另一醫學建議，嘗試配戴子宮環加服用荷爾蒙藥，至今沒有檢驗出任何癌細胞，也不用白捱一刀接受子宮切除手術，並重燃對人工受孕的意欲。

有私家醫院年初開設婦科腫瘤治療中心，期望透過引入先進手術科技及技術，配合由婦科腫瘤科、臨床腫瘤科、放射科、麻醉科、結直腸外科、病理科；以及護士和專職醫療人員等組成的跨專科醫療專業團隊，為婦科腫瘤病人提供個人化精準治療方案。該院的執行總裁曾慶亷醫生期望，中心能幫到病人及早找出病因，並且能安心盡早接受一站式的治療服務。

醫院引入了嶄新的機械人內窺鏡系統，結合3D高清影像系統及鉸接式的前端鏡頭，可協助進行先進的腹腔鏡手術，中心聯席總監吳東耀醫生指，「腹腔鏡由多孔演變至單孔（SILS），經陰道自然腔道內鏡手術（vNOTES），更毋須在身體表面開切口，有助減低出血情況、術後疼痛，並縮短住院時間及加快復原。」

中心另一聯席總監陳嘉倫醫生則提醒，子宮內膜癌多般會出現症狀，建議婦女要多加留意有否異樣，包括異常出血或月經週期不規則等症狀，若發現有病徵應及早求醫及接受治療。此外，早期子宮頸癌則未必有症狀，建議25歲以上有性經驗的女士，適宜定期進行婦科檢查。