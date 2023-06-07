產前檢查｜2成港孕婦帶乙型鏈球菌 篩查有助預防嬰兒早發性感染

相信每位父母都希望自己的寶寶健康成長，為此必不可缺的當然就是產前檢查。因為懷胎十月，母親的身體是連繫著，若母親身體出了甚麼毛病，很容易就會影響到胎兒，其中乙型鏈球菌（B型鏈球菌）篩查就是一項必須要注意的項目！



甚麼是乙型鏈球菌？

根據衛生署資料，乙型鏈球菌是一種常見寄存在人類腸道、泌尿和生殖系統的細菌。約2成懷孕婦女的陰道或直腸拭子樣本中可找到此細菌。令人值得注意的是受乙型鏈球菌寄存的孕婦，一般健康情況良好，並不會出現任何病徵，只有少數孕婦可能會有尿道感染的症狀。

為甚麼要在懷孕期間接受乙型鏈球菌測試？

醫管局與衞生署曾共同進行研究，發現本港約有20%孕婦帶菌，當孕婦體內有乙型鏈球菌寄存時，在妊娠後期，就有可能將乙型鏈球菌傳給嬰兒。乙型鏈球菌是最常見引致新生兒嚴重早期感染的病菌，引起的嚴重發病和死亡率約5-10％。在香港新生兒乙型鏈球菌早期感染率為0.1％

乙型鏈球菌感染可分為早或晚發性

早發性的感染

一般發生在嬰兒出生後數小時內，症狀包括：

- 呼吸道出現問題，心率和血壓不穩定



- 腸道和腎臟出現問題



- 最常見的是肺部感染，血液感染（敗血病）和腦膜炎



晚發性的感染

新生兒的晚發性感染並不常見，一般發生在嬰兒出生後一周或幾個月內

- 常見的症狀是腦膜炎



乙型鏈球菌測試如何進行？

在約35-37周妊娠晚期，孕婦可接受「乙型鏈球菌拭子普及篩查」，篩查過程十分簡單、快捷，並不構成任何痛楚，只需採低陰道及直腸拭子樣本，然後送到化驗室進行培菌和敏感測試，報告一般會於數日後交予您的醫生。因為乙型鏈球菌存在人體內的時間不定，故孕婦早期的樣本結果並不能反映生產時的狀況，因此在接近分娩期間，約35-37周妊娠晚期進行拭子測試最為準確。

倘若孕婦在分娩前未有作乙型鏈球菌篩查，在 分娩時亦可從下陰道及直腸取樣本作乙型鏈球菌 快速測試，結果一般可於數小時內得悉，以便知道是否帶菌者。

如何預防嬰兒感染乙型鏈球菌？

若孕婦在測試中呈陽性反應，只需於分娩期間接受靜脈注射抗生素，就能預防大部份早發性乙型鏈球菌病症。

需要注意的是，身體寄有乙型鏈球菌的孕婦，即使在分娩前服用抗生素也不能徹底地消滅細菌，因為它常寄存在人體內，在抗生素療程後會再復現，所以最有效預防新生兒感染的方法，是在分娩時接受抗生素靜脈注射。

孕婦如過去曾誕下感染乙型鏈球菌的嬰兒，或受乙型鏈球菌感染而導致膀胱(尿道)炎，亦應於分娩時注射抗生素，以預防嬰兒感染早發性乙型鏈球菌病症。

預防性靜脈抗生素注射，對孕婦有沒有任何副作用？

醫生會因應孕婦提供的個人藥物過敏史而給孕婦作出處方，若接受了抗生素注射後，皮膚出現紅腫或呼吸困難的情況，應立即通知醫護人員。因過敏而引致生命危險的機會很少。

已接受了靜脈抗生素注射嬰兒就絕對不會受到感染？

另外，即使在分娩時接受靜脈抗生素，也只是減少早發性的乙型鏈球菌感染，而不能完全預防所有早發性及晚發性的感染，因為嬰兒亦可以從其他途徑受到乙型鏈球菌感染引致晚發性感染。

（參考資料：衛生署、養和婦產科中心）