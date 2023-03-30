牙齒美白丨為甚麼牙齒會變黃？牙醫解碼漂牙、瓷牙貼片效果和風險

自口罩令在3月1日全面撤銷後，市民終於可以「除罩相見」；在彼此展露笑容的同時，泛黃的牙齒竟令人喪失自信？不少人或會想到利用漂牙、瓷牙貼片重拾潔白牙齒，但這些美白牙齒的方法到底安全、有效嗎？哪一類人士不適合使用？本文請來牙科醫生李錦賓醫生為大家拆解牙黃的成因，以及各類牙齒美白療程的原理、效果及注意事項。



7大因素令牙齒變黃！可樂竟會侵蝕琺瑯質？

要了解牙齒變黃的成因，首先要認識牙齒的結構。李醫生解釋，「琺瑯質在牙齒的最外層，顏色為透明、偏白的，是人體內最堅硬、最高度礦化的部分，亦是牙齒的第一道防線，有助抵抗蛀牙。而第二層則為構成牙齒主體的微黃色硬組織—象牙質，連接著神經線。」

由於最外層的琺瑯質受損變薄，使內層的象牙質外露，所以牙齒呈現偏黃色，以下是7大令牙齒變黃的主要因素。

牙齒變黃主要是因為牙齒最外層的琺瑯質受損變薄，使牙齒內層的象牙質外露出來。（圖片：Shutterstock）

成因一：不良飲食習慣

李醫生指出，不良飲食習慣有機會加速琺瑯質受損，導致牙齒容易變黃，例如經常飲用汽水、可樂等碳酸飲料，酸性成分容易軟化、侵蝕牙齒表面的琺瑯質。及後再進食如沙嗲、咖哩、茄汁，或飲用紅酒、濃茶等深色飲料，而又沒有好好清潔口腔，就會容易留下污漬。此外有飲用奶茶、咖啡習慣人士，都會較易令牙齒染上顏色，導致牙齒呈灰黃色。

成因二：生活習慣

有磨牙、吸煙習慣人士的牙齒也會容易變黃，因壓力所引致睡覺時不自覺的磨牙會把牙齒表面的琺瑯質磨蝕掉，而吸煙時，煙油會將牙齒染成棕黃色、黑色。

成因三：刷牙力度過大

刷牙時太過用力會把牙齒上的琺瑯質刷掉，導致牙黃。

刷牙時太過用力會把牙齒上的琺瑯質刷掉，導致牙黃。（圖片：Shutterstock）

成因四：年紀增長

隨著年齡增長，琺瑯質亦會隨之而變薄，顯露出象牙質，令牙齒看起來黃黃的。

成因五：口水分泌過少

李醫生指出口水分泌大有作用，口水含有特殊酵素和免疫球蛋白，可以幫助清除牙菌膜，預防牙石、蛀牙，假如口水分泌過少，出現牙黃、口腔疾病的機率亦較高。

成因六：藥物影響

如8歲前的孩童曾經服用過四環素的抗生素，便會跟鈣離子蟄合，緊緊地結合在一起，被正在發育的牙齒吸收，沉澱在齒質中，這個過程是不可逆的，會導致牙齒顯著變色。

成因七：遺傳

牙齒顏色較黃可能是遺傳因素導致，如果父母牙齒較黃，遺傳到小孩的牙齒較黃的機會也較大。

預防牙黃方法 改變日常生活小習慣

李醫生續指日常生活之中，其實有很多細節可以注意以減少牙黃出現，比如可以減少進食酸性食品、吃完過多色素的食物後，切勿立即刷牙，以免刷走琺瑯質。最好進食後半小時再刷牙、定期洗牙、每天使用含氟化物的牙膏早晚刷牙，並使用牙線，以保護琺瑯質，減低侵蝕、損害。

減少進食酸性食品可預防牙黃。（圖片：Shutterstock）

牙齒美白方法大比拼！瓷牙貼片、漂牙的原理、效果分別是甚麼？

為有效解決牙黃問題，很多人會選擇以家用漂牙、藍光漂牙、使用瓷牙貼片的方式重獲潔白亮麗的牙齒。家用漂牙是利用事先從診所訂製好的印模牙膠套，將美白劑擠在牙膠套上，再套上牙齒戴上一小時或過夜。美白劑濃度需視乎個人情況而定，一般療程需1至2星期。李醫生指出雖然家用漂牙彈性較高，在牙齒變黃時就可以自行決定再次美白，但不建議每天使用，避免對牙齒造成傷害。

至於藍光漂牙使用適量濃度的美白劑，並利用藍光（普遍是LED或激光）照射使之滲入象牙質，大約1小時就會完成，效果即時可見，可以維持1年，李醫生形容這是最快最有效的方法。

進行漂牙療程前後的牙齒狀況。（圖片：中卓醫務）

在牙科診所內進行瓷牙貼片療程需要先由牙醫進行評估、打磨牙齒後，再將瓷牙貼片貼在病人的牙齒上，效果可維持10至15年。

牙科療程需要注意的地方 保養事項你要知

不論是漂牙，還是瓷牙貼片，李醫生提醒這些美白牙齒的方法都不是人人適合，更不是完成療程後就可一勞永逸，後續的保養是十分重要的。以上3種美白牙齒的方式都是需要口腔狀況良好的情況下才可進行，如果病人本來患有牙周病、蛀牙等，暫不適合進行美白牙齒了。李醫生強調，美白牙齒終究是美觀的需要，始終是以牙齒健康作前題下才可進行。

不論是漂牙，還是瓷牙貼片，後續的保養是十分重要。（圖片：Shutterstock）

在完成漂牙後，如病人繼續頻繁飲用容易產生牙漬的飲品，如咖啡、奶茶，亦會使美白效果難以持久。瓷牙貼片療程後，最好減少進食太硬的食物，以免瓷牙貼片崩裂。不論是漂牙、瓷牙貼片療程後，亦需早晚刷牙，並使用牙線，特別是瓷牙貼片需更為注意清潔，以免細菌藏到牙縫裡，影響原本的牙齒。

美白牙齒蘊含風險 牙醫勸籲到註冊牙科診所進行療程

李醫生提醒，由於每個病人情況都不同，家用漂牙和藍光漂牙所使用的美白劑種類及濃度也有分別，必須要由專業牙醫先評估其牙齒健康狀況是否適合，並考量到安全性再進行療程。

目前牙科診所普遍使用的美白劑有兩種，一種是過氧化氫(Hydrogen Peroxide, H2O2)，另一種是過氧化碳醯二胺(Carbamide Peroxide)，醫生指這兩種美白劑是最好的，已經過嚴格的評估或審查。雖然已被確認安全又有效但濃度愈高，造成刺激的風險就愈大，因此也不能長時間使用。牙醫會因應情況為病人選擇適合的美白劑濃度，通常是10-15%濃度。

最後李醫生向大家建議，「進行牙齒美白療程需要考慮多方面因素，例如是否有專業的牙科技術和設備去準確判斷客人的牙齒狀況適合進行美白牙齒療程，還有能否準確選擇美白劑的濃度等。有些人可能會找一些沒有牙醫資格的人員進行牙齒美白療程，在缺乏專業知識下，有機會使用非過氧化氫凝膠 (non hydrogen peroxide gels) 美白牙齒，這些凝膠可能含有強酸性的二氧化氯，雖然可以快速將牙齒染色，卻會導致變得牙齒非常敏感，甚至對牙肉造成損害，造成長遠影響，得不償失。

牙齒連接各方面神經，市民應謹慎選擇療程，將是否具有處理醫療突發情況的能力納入其中一個重要考慮因素， 安全起見，應選擇經已註冊的牙科診所進行美白牙齒療程。」

牙科醫生—李錦賓醫生

（照片由醫生授權刊登）