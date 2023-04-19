濕疹｜全面預防轉季濕疹復發　香港心醫療集團專業診斷助斷尾

「好痕呀！」一到轉季，患有濕疹人士大受困擾，「搲」到皮膚出水都難以止住刺痛的痕癢。很多家長為小朋友的濕疹問題而困擾，嘗遍中醫、西醫、保健品，始終藥石無靈，不能斷尾。香港心兒童濕疹部門就指出，治療嬰幼兒濕疹有幾個關鍵，包括日常生活的皮膚護理、正確的沖涼技巧、衣服物料選擇、找出食物過敏或者過敏原等，都非常重要，另外更應針對患處進行相應的治療，才能杜絕濕疹問題的根源。



香港人對於健康生活及專業醫療有更高層次的需求，於2013年成立的香港心醫療集團，致力為婦女及小朋友的健康提供最佳支援，當中包括兒童專科服務、婦女專科服務及產後多元化服務等。香港心現有8間醫療中心，其中位於尖沙咀的兒科及婦產科專科以及專科門診中心佔地面積達16,000平方呎，截至2022年已經為4萬名嬰幼兒產婦提供全面優質醫療服務。其中深受歡迎的香港心兒童濕疹部門，更引進國際上不同的儀器窺探出孩子皮膚屏障的問題，了解皮膚底層發炎的情況更引入國際上大部份的治療方法以系統化、可量度化及證據化的基礎底下，提供最大化的濕疹治療方案。其中濕疹患者就需先經皮水分散失測量儀 (VAPOMETER) 掃描評估，了解其皮膚水分流失的情況，再用電化學阻抗圖譜分析儀 (ELECTRICAL IMPEDANCE SPECTROSCOPY) 了解受損的皮膚屏障，繼續進行UVB紫外光治療 (UVB PHOTOTHERAPHY)、濕敷療法 (WET WRAP THERAPY) 、脫敏治療 (SLIT) 及藥物治療等，盡力減少復發機會。

香港心使用國際最領先的婦科儀器在可量度化及證據化的基礎下為病人提供治療方案。

香港心醫療集團針對濕疹引進不同儀器，為窺探出皮膚底層的狀況，包括皮膚屏障問題及水份流失的問題，從而對症下藥。

了解皮膚底層發炎的情況，醫療團隊對濕疹患者使經皮水分散失測量儀 (VAPOMETER) 掃描評估，提供最大化的濕疹治療方案。

濕疹患者先用電化學阻抗圖譜分析儀掃描評估，了解其皮膚水分流失的情況。

濕疹皮膚需全面修復屏障

而香港心兒童濕疹部指嬰幼兒復發的原因最大可能是因為治療時數不夠。「正常的皮膚像是有一道牆保護，這道牆上有磚頭，而磚頭中間就是靠水泥黏合。濕疹皮膚就像是水泥中間缺乏一些物質例如神經醯胺、絲聚蛋白等等，牆壁因此變得鬆散，令水份因此容易被蒸發，讓外間的細菌及致敏原就容易入侵而導致發炎。」團隊強調患者需要用保濕的護膚產品，而且要徹底治理皮膚底下的發炎。香港心兒童濕疹部續指，濕疹皮膚塗抹藥膏幾天後，皮膚表面好像已經大有改善，看上去頗為光滑。有人會馬上停止用藥，但其實幾乎底下的發炎成份仍然存在，所以濕疹皮膚需要完全的屏障修復，才能減少復發機會。另外，濕疹成因眾多，透過專業的檢查才可找出真正原因。

個案患者其濕疹達嚴重級別，經過團隊1個月的治療，其濕疹情況已有明顯改善，痕癢及睡眠的問題亦得以有效解決。

香港心兒童濕疹部門分享過往接觸到的個案：「曾有一名嬰兒自1個月大開始父母便發現其有濕疹情況，多次求醫及曾嘗試不同藥物和藥膏，但情況仍然反覆，痕癢問題更嚴重影響睡眠。到團隊接觸這個案時，嬰兒已8個月大，當時他的面部、身軀及四肢的紅疹問題皆好嚴重，更有搔抓痕跡，亦出現因為傷口感染的滲液情況。其父母更指出嬰兒完全睡不穩，因為每一至兩小時便會痕醒。當時我們的團隊以國際濕疹指引SCORAD*評估，診斷嬰兒已屬嚴重濕疹級別，其皮膚表皮水分流失情況嚴重，因此令皮膚屏障嚴重受損。」面對這嚴重濕疹的個案，團隊擬定了一系列的治療方法：「第1步我們先以具皮膚屏障修復能力的潤膚膏去修復皮膚屏障；另外再用抗生素藥膏治療繼發性細菌感染。除了外敷之外，我們亦為患者抽血進行致敏源測試，從而找出患者原來對小麥、牛奶及蛋白過敏，所以建議父母安排轉食全水解奶粉。最後我們亦與家長分享濕疹皮膚日常護理技巧，當中包括挑選潤膚膏、衣物及洗澡時要注意的事項。最後經過1個月的治療，患者濕疹的情況已有明顯改善，傷口癒合、紅疹減淡、紅疹範圍減少，痕癢及睡眠的問題亦得以有效解決。」患上濕疹的嬰幼兒家長需要與醫生互相配合，找出子女濕疹成因及堅持完成療程，才可減低復發機會。

*SCORAD 是國際濕疹指引用來評估濕疹嚴重程度的指標

本文內容僅供參考，並不能取代臨床醫學意見，詳情請向專業醫護人員查詢。

（資料及相片由客戶提供）