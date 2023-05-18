大學科研中藥複方安宮牛黃丸 可減低缺血性心腦血管治療副作用

心腦血管問題位居香港最常見致命成因中的第三位，尤其是上了年紀的50歲或以上長者更為普遍，隨著身體老化，患上心腦血管問題的機率也隨之增加。心腦血管問題會因心臟肌肉的血液供應減少，繼而出現心悸、呼吸困難、嘔吐、胸悶、眩暈、暈厥等症狀，嚴重情況下更可致命！

心腦血管問題位居香港最常見致命成因中的第三位，尤其是上了年紀的50歲或以上長者更為普遍。

患者出現症狀後必須在黃金4.5小時內送抵醫院接受治療，否則成效會隨時間降低，增加死亡的風險。面對生命攸關、分秒必爭的情況，最近有研究證實，服用一粒劑量的安宮牛黃丸， 有助爭取多半小時的治療黃金期，有效減少缺血性心腦血管問題溶解治療副作用及死亡率。

傳統複方有效提升療效及存活率 減低併發症

早前有大學以安宮牛黃丸進行藥理研究，用動物模擬了缺血性心腦血管發作後5小時延遲治療的情況，並在發病兩小時內口服相當於成人服用一粒劑量的安宮牛黃丸，有助爭取多半小時的治療黃金期，減低腦風險及死亡率。另外，研究也發現安宮牛黃丸所含的六種活性化合物能清除引致炎症及血腦屏障損傷的關鍵分子，減低延遲心腦血管治療引致的多重併發症。

薈萃傳統中藥智慧 安全且效果顯著

安宮牛黃丸傳統配方起源於清代名醫吳鞠通所編著的《溫病條辨》，當時因此藥有效減輕大流行病病徵，成功解救百姓，從此聲名大噪，流傳數百年至今。傳統複方內含11味藥材，具清熱及開竅功效，主治邪入心包的患者 (「心包」意指心臟外包膜），有助消除神志錯亂、高熱不退等徵狀。

安宮牛黃丸傳統配方起源於清代名醫吳鞠通所編著的《溫病條辨》，傳統複方內含11味藥材，具清熱及開竅功效。

安宮牛黃丸依照說明書中的服用量使用是安全的，相關研究成果已在科學雜誌《中國醫學》中發表⁺，但仍建議先諮詢註冊中醫師並遵從指示服用方為安全。

北京同仁堂百年傳承御藥古方 授予國家級非物質文化遺產

安宮牛黃丸眾多配方中，北京同仁堂遵從古訓，傳承上百年御藥古方，當年向清宮供御藥的同仁堂接續生産安宮牛黃丸，經過多次修訂整理將其配方記載於《同仁堂傳統配本》，後來更被列為大流行病首藥，至今已有超過150年歷史，更被授予國家級非物質文化遺產「安宮牛黃丸製作技藝」，彌足珍貴。

安宮牛黃丸作為北京同仁堂十大王牌名藥之首，從鑒藥選材到炮製加工，均遵循「上等、純潔、地道」三大標準，以獨門製作、只此一家的工藝包括藥材研磨、均勻混合技藝、蜜丸手工裹金訣竅及蠟丸封蠟技藝等，確保藥品保持穩定、優質的療效。另外，北京同仁堂更是少數生產商獲國家特批許可使用「雙天然」成分，即100%天然牛黃及100%天然麝香入藥，以發揮最佳療效。中醫常言道：「千金易得，牛黃難求」，天然牛黃的產量逐漸減少，甚至出現短缺，實在彌足珍貴，貴比黃金。

北京同仁堂更是少數生產商獲國家特批許可使用「雙天然」成分，即100%天然牛黃及100%天然麝香入藥，以發揮最佳療效。

安宮牛黃丸擁有過百年以上的歷史，是治療熱閉神昏的寶藥，而使用天然牛黃、天然麝香的【同仁堂】安牛黃丸更是現今稀少之物，具有清心解毒、化痰開竅、醒神之功效，保衛心腦血管健康。在百年傳承下，中藥複方安宮牛黃丸在現今科研下驗證可延長半小時的治療黃金期，有效降低死亡率，適合應對心腦血管問題的家庭長備一顆「看門口」以作應急用途。個人體質有異，謹記安全用藥，建議先諮詢註冊中醫師，並遵醫囑。

⁺ 研究項目發表於2022年4月27日。

(資料及相片由客戶提供）