產後乳房「八字胸」、陰道鬆弛加尿滲？醫生為你解釋媽媽煩惱

常言道媽媽是偉大的，除了要承受十級痛楚產下寶寶，產後媽媽身材更要經歷「大走樣」！體重增加及妊娠紋已經是基本，產後的皮膚彈性不再，身體各處都鬆垮垮，除了乳房下垂，陰道更變得鬆弛也是很多產後媽媽很在意但又不知如何解決等問題，坊間更出現不少標榜可以提升女士陰道緊緻及敏感度的「收陰機」，但其實有沒有功效？面對這麼多煩惱，我們就找來有多年臨床皮膚學經驗的香港註冊普通科醫生盧麗晶醫生為各位媽媽一一解構！



香港註冊普通科醫生盧麗晶醫生

媽媽煩惱1：產後媽媽身體各處的皮膚都會變得鬆弛？為什麼？

盧醫生解答：懷孕期間，孕婦體重容易飆升，因為胎兒需要營養較多，加上胎兒血液流量大，孕婦體內含的水份增多，體重自然上升。產後孕婦身體亦較容易出現水腫、脂肪累積等情況；尤其是在肚子位置，因為被胎兒體積撐大，鬆弛情況會最為嚴重。有時候產後婦女忙於照顧初生嬰兒，或有部份婦女刻意減肥，短時間內體重下降，整個人的皮膚都會較易出現鬆弛。皮膚的膠原蛋白，也會因為產後婦女荷爾蒙上落太大，大量減少，令皮膚出現鬆弛。

媽媽煩惱2：媽媽餵哺母乳，是令乳房下垂及乳頭變形的成因之一嗎？如何減少乳房下垂的機會？如何護理乳房？

盧醫生解答： 懷孕婦女會在孕期間乳房變大，而產後媽媽生理上乳房會準備媽媽餵哺母乳，所以會製造乳汁，令乳房變得更大，容易令乳房韌帶造成鬆弛。所以即使媽媽沒有餵哺母乳，乳房也會出現下垂情況。要改善乳房下垂，或乳頭變形，哺乳媽媽要注意餵哺姿勢正確，確保寶寶可以正確吸吮乳頭，減低乳頭受損或寶寶過度用力吸啜的需要。乳汁是乳頭最好的修復品，每次哺乳後，用少量母乳塗抹在乳頭上，可減低乳頭受損的機會。在每次餵哺母乳之間，多在乳房上塗按摩油保護脆弱的皮膚，減少皮膚因寶寶吸啜造成磨擦而受傷。餵哺母乳的時候，避免習慣用同一邊乳房餵哺，造成大小乳房的問題。餵哺母乳期間，也要選擇合適的內衣，以透氣、柔軟、穿得舒服為主要原則。在不再哺乳時，要開始選擇有鋼圈的內衣並正確穿戴，確保胸部提拉，減緩下垂情況。當退奶時，應採取漸進式退奶，不要讓胸部急速縮小，並多補充膠原蛋白，及進食高蛋白質食物，減緩胸部下垂情況。如果下垂情況嚴重，可以進行醫美療程，例如射頻，改善下垂。

媽媽煩惱3：產後媽媽為何會陰道鬆弛？自然生產或剖腹生產有分別嗎？

盧醫生解答：人體會在懷孕時分泌鬆弛素和黃體素，令盆腔肌肉及韌帶放鬆，好讓逐漸變大的子宮有位置向下伸延。無論自然生產或者剖腹產，當子宮變大、重量增加，容易令固定支撐器官的韌帶和筋腱過度拉扯，造成鬆弛。在自然分娩過程中，若生產時間過長，盆腔持續受壓迫，陰道被拉扯，容易加劇陰道鬆弛。另一個原因，如果產後婦女體重急劇下降，肌肉量減低，會令盆腔肌肉變得薄弱，無法承托子宮或陰道。

女性陰道鬆弛可以帶來尿滲等不便，嚴重更會導致子宮、膀胱或直腸下垂。

媽媽煩惱4：坊間有不少「收陰機」，其實「收陰機」的原理是什麼？媽媽應該如何選擇？

盧醫生解答：市面上利用機器進行陰道收窄療程（坊間俗稱收陰機）的原理，主要分兩種：激光療程和射頻療程。激光類的收陰機，主要透過分段式二氧化碳激光（CO2），或者分段式鉺雅克激光（Er:YAG）兩種技術進行。此方法主要透過發放激光能量到陰道組織，在陰道壁製造微傷口，透過修復過程製造膠原，從而緊致陰道，增加濕潤度及改善尿滲等問題。激光類的收陰機，療程時間相對較短，但需要幾天的時間修復，期間建議避免行房。大體而言，激光類的收陰機，進行療程時會比較大感覺，而且療程時運用的治療頭也相對較大。

射頻類的收陰機，治療頭的大小相對較細，大概和一隻手指的粗度相約。透過輸送射頻能量令陰道壁和外陰加溫，緊致陰道，及減少外陰的萎縮和黑色素。和激光療程的作用一樣，射頻能量會在陰道壁底層製造微傷口，但因為壁膜沒有損傷，所以沒有康復期，可以即日行房，如常生活。透過射頻治療，病人一般會感到外陰更加緊致，陰道更加滋潤和敏感度大增，尿滲情況亦會得到改善，而且療程舒適度較高。更年期的婦女陰道比較乾涸，療程後病人會感到滋潤度提高。

至於應該選擇那種收陰技術，建議將自己的身體狀況告訴醫生，再由醫生判斷。

媽媽煩惱5：媽媽產後多久才可以開始進行胸部護理或「收陰機」的療程？

盧醫生解答：市面上有些胸部療程，即使餵哺母乳，也適合進行，這些療程除了可以收緊胸部，甚至可以減低乳腺阻塞，改善乳腺炎。

收陰機療程，一般產後1至3個月後可以進行，主要是要等順產或開刀的傷口修復好，惡露排清。但實質進行療程的最佳時機，建議先諮詢醫生意見。

*本文內容僅供參考，並不能取代臨床醫學意見，如有疑問請向醫生查詢。