中大醫院與富衛合作 首創預先批核電子平台 嶄新免找數理賠體驗

富衛香港（「富衛」）與香港中文大學醫院（「中大醫院」）達成長期合作協議，透過中大醫院的專業醫護團隊與先進的醫療設備，為富衛客戶提供優質高效的醫療服務，並在首個合作階段推出本港市場首創*的預先批核電子平台，以嶄新科技簡化及縮短申請程序，讓客戶可體驗無紙化、快捷、簡易的免找數理賠服務。



電子化預先批核服務 嶄新數碼醫療體驗

富衛突破傳統批核流程，與中大醫院攜手合作，讓客戶在中大醫院可安心獲得專業診治，並引入新加坡智能醫療企業Smarter Health的嶄新平台，將免找數理賠服務預先批核全面電子化，提供無紙化的數碼醫療新體驗。

現時病人接受日間手術或住院治療，除擔憂病情外還可能需為「先付款後索償」的理賠程序及醫療開支超出預算而煩惱。由於醫療費用的預先批核申請程序繁瑣費時，病人需事先將網絡醫生填妥的紙本表格，交由保險公司審核，整個過程或長達數周，申請亦有機會不獲批核。

簡化程序 最快1個工作天**完成審批

指定富衛醫療計劃或自願醫保計劃3的合資格被保人於中大醫院接受診症後，由院方直接在平台向富衛提交免找數理賠服務預先批核請求，並透過流動裝置以二維碼或電子郵件形式，遞交保單持有人、被保人和醫生的電子簽名作實。透過此數碼科技，有助加快相關申請及審核程序，讓富衛最快可於1個工作天**內完成審核程序，理財顧問和院方會在過程完成後即時收到電郵通知結果，程序相當簡便。

完成審核並獲批後，住院付款保證書及預先批核的合資格金額將通過電子郵件分別發送給院方、醫生及保險代理人，免除客戶對處理紙本表格的負擔，大幅縮短申請及批核時間之餘，更讓被保人在接受治療前掌握醫療費用預算。同時，富衛會以電子方式向中大醫院支付預先批核的合資格醫療費用，被保人出院時無須支付預先批核的合資格醫療費用^，可以安心專注治療。

富衛大中華區常務董事兼香港行政總裁柳志堅表示：「我們十分榮幸與香港中文大學醫院攜手合作，讓客戶獲得專業的治療及貼心的護理服務。在富衛集團健康與科技團隊的支援下，富衛與香港中文大學醫院成功開創本港首個1醫療服務預先批核電子平台，實現全面數碼化、無現金交易、免找數的醫療理賠服務，整個申請和操作程序簡易方便，相信有助紓緩病人的心理壓力和經濟負擔，及早安心接受適切的治療。未來我們將會與中大醫院探索更多合作範疇，持續為客戶創造嶄新保險體驗。」

香港中文大學醫院行政總裁馮康醫生表示：「我們很高興與富衛香港合作，透過全新推出的電子平台讓病人得到優質便利的醫療服務。一直以來，中大醫院致力為病人提供可預算及具透明度的定價收費服務，配合富衛的電子化預先批核平台，能進一步為病人提升醫療費用的透明度，亦能減少醫護人員處理紙本文件的時間，讓他們專注於醫治及護理的工作，這與中大醫院無紙化理念不謀而合。」

共享數據資料 提升醫療機構及保險業協作

富衛大中華區常務董事兼香港行政總裁柳志堅（右三） 香港中文大學醫院行政總裁馮康醫生（左二） 富衛香港及澳門首席產品總監余栢堅（右二） 香港中文大學醫院業務拓展醫務總監蔡曉陽醫生（左一） 富衛香港人壽業務營運主管李嘉泰（右一）

富衛與中大醫院可在預先批核電子平台直接查看客戶醫療個案狀態、診斷程序、收費細目及相關文件，隨時追蹤和管理所有預先批核申請，這有助加快處理批核，以及迅速完成理賠付款程序。透過該平台，客戶可享受更有保障的醫療服務，亦有助提升醫療機構及保險業的溝通和協作，共創多贏局面。

* 資料截至2023年4月1日，並只是富衛就當時的市場資料及對其之理解而作出的陳述。

** 根據個案複雜性和產品覆蓋範圍而定，完成評估所需時間由 1至4 個工作天不等。

^ 暫時只適用於持「臻一尊貴」醫療卡之醫療計劃或自願醫保計劃的客戶及指定醫療程序 (即「日間手術」)。實際賠償額取決於理賠決定並受制於受保人的受保資格及個別不保事項、隨後收到的理賠文件/資料、保障限額、一般不保事項及保單條款下之其他條款及細則等。客戶需支付保險計劃之自付費餘額(如有)。

任何推廣優惠或宣傳材料應與相關產品小冊子同時參閱。客戶不應單憑任何推廣優惠或宣傳材料而投保相關保險產品。以上不包括相關保險產品的所有條款及細則，有關相關保險計劃的所有條款及細則、詳細資料及主要風險，請細閱其產品小冊子及保單條款。

以上資料由客戶提供