壓力症｜瘋傳兇案現場片段 網民隨時患急性壓力症

早前的大埔碎屍案，不單有繪形繪聲精細描述如偵探故事式報導，而上週五(6月2日)的鑽石山荷里活廣場兇案，網絡更瘋傳大量現場片段，雖然可以讓大家可以多角度了解事件真相，可是卻不是人人都適合觀看這類血腥片段。



精神科專科張漢奇醫生指出：「膽小人士或之前遇過相似遭遇的，有機會因此誘發『急性壓力症』，看罷覺得情緒困擾要找家人和朋友分享感受，這些症狀可以在看過可怕片段後數天才出現，所以不要以為頭一兩天沒事就一定沒事。若情況持續甚至惡化，需要及早找專業人士接受治療。」

急性壓力症 VS 創傷壓力症後群

急性壓力症（Acute Stress Reaction，簡稱ASR）常見徵狀包括失眠，情感麻木及常常處於失神的狀態，對令他感到恐懼的事情產生迴避，不想再看新聞即使不再有令人驚恐的畫面，患者亦會發與事件相似背景的惡夢，狀況持續數天甚至幾星期對日常生活亦有影響。

而創傷後壓力症 (Post-traumatic stress disorder，簡稱PTSD)就是患者直接或間接經歷重大創傷事件，令其長時間感到失落、不安或困擾，這些不安的情緒不一定會立刻出現，有時會隔一段時間才出現，沒有特定的準則。張醫生說簡單界定的話，一個月內病發的稱為急性壓力症候群，超過一個月內的定義上是創傷壓力症後群，如果到創傷後遺症治療時間更長。「一般而言，ASR是沒有級別分的，而PPSD就不同級數，值得留意是不同程度主要用於醫生用作評估，決定的治療方向及監察進度。」

曾有情緒問題的更易受影響

有資料顯示，本身曾患焦慮症或抑鬱症的會較易患上ASR，所以張醫生建議情緒病患者甚至一些膽小人士，「如看了新聞已感到不安，就不要追看新聞，這類新聞都屬已發生的事情，再看十次也沒有改變，同時亦可以將自己的感受找家人朋友傾訴，有助緩和情緒。」

當然情況多天後仍沒有改善的話，就需要尋求專業人士如精神科醫生或臨床心理學家作評估，張醫生說雖然一般來說ASR主要以心理治療為主，較少使用藥物治療，但面對失眠嚴重的情況下，醫生通常亦會處方安眠藥和鎮定劑給患者。

張醫生說ASR不好好處理有機會變為PPSD，而年紀愈細受過創傷的就更易患上PPSD機會愈大，親歷其境感到感生命受到威脅的都會有影響，例如今次商場兇案件的，如果剛好在現場目睹過程的，患上創傷後遺症的機會更高，如回家後仍然感到極度不安，找朋友傾訴亦未能緩和，建議要盡早找專業人士幫忙，及早接受治療。

最後，張醫生提醒大家每當有這類新聞，睇到好多片段令人不安，不同媒體社交平台都有片段圖片鋪天蓋地散播，要減低自己患上ASR的風險，「首先不要過分瀏覽及觀看這類新聞片段，最重要是找人分享傾訴分享不安的情緒。」