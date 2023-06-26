乳腺增生｜男性女乳症未必由肥胖導致？微創手術隱藏傷口改善外觀

男性女乳症（Gynecomastia），又稱為「男性乳腺增生」，一般俗稱為「肥仔波」，是指男性胸部因乳房組織增生或脂肪積聚而變大，造成胸部形狀與女性乳房相似的情況。怎樣才算患上男性女乳症，醫學上並無嚴格準則。只要當事人受有關情況困擾，便應該積極處理。



成因眾多 非「肥仔」獨有

引發男性女乳症的因素有很多，包括肥胖、年齡增長、使用過量類固醇，以及患有慢性肝病、腎病、良性或惡性腫瘤等。大部份患者都是在青春期開始發現自己乳房的形態不尋常，而這通常在兩側乳房同時出現，但亦可能有輕微不對稱。單側乳房出現男性女乳症的情況相對較少，需特別注意，以防是源於其他病變，例如纖維瘤、乳腺癌等。

值得強調的是，「肥仔波」這個稱呼有點誤導。確實，肥胖是導致男性女乳症的主因之一。一來，肥胖會令多餘脂肪積聚於胸部；二來，脂肪細胞會促進男性荷爾蒙轉化為女性荷爾蒙，令乳腺組織較易增生。然而，男性女乳症的出現未必與肥胖有直接關係，即使是纖瘦的男士也可能患上。例如，有些男性為參加健美比賽而服用或注射男性荷爾蒙增長激素，這些外來的荷爾蒙可能會刺激乳腺組織增生，導致男性女乳症。

易造成心理困擾 影響社交

男性女乳症不會直接影響生理健康，但會影響患者的外觀，同時造成心理困擾，甚至影響社交生活。有些患者即使在炎夏也不敢穿薄衣，又或不敢在沙灘泳池袒露上身。也有些患者會借助乳貼，以免穿衣服時乳頭突出，但這些都是治標不治本的方法。

較嚴重個案需靠手術改善

男性女乳症患者手術前後對比，(上)手術前，(下)手術後（圖片來源：圖片由受訪者提供）

對於輕微的男性女乳症，或病況主要源於脂肪積聚的個案，有機會可以透過運動或改變飲食習慣來處理。但若情況較嚴重，或男性女乳症的主因是乳腺組織增生，運動或飲食所起的作用便相當有限。更甚者，某些健身運動更可能強化胸肌，令胸部突出的情況更為明顯。這些個案一般需透過外科手術改善。

男性女乳症手術的目的，是為患者切除多餘的乳腺組織和脂肪組織，從而改善體型。富經驗的醫生會利用不同方法，盡量避免在患者身上留下明顯疤痕，例如在乳暈邊緣以至乳暈內側開刀，令傷口更難察覺。此外，手術可能牽涉麻醉、抽脂等程序，醫生也會盡量將傷口隱藏於腋下等不易看到的地方。

懷疑自己有男性女乳症的男士，若發現節食或運動均未能達到理想效果，建議及早求醫作適當診斷，辨清病因，對症下藥。