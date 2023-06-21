針對三大風險因素 新輔助式療法及控制體重 防範早期乳癌復發

乳癌作為香港女性最常見癌症，相比十年前患者上升超過六成，連帶公眾認知率也提高了，令不少個案得以及早發現。然而即使早期乳癌，手術後十年仍有復發風險。最新研究顯示，出現三大復發風險的荷爾蒙受體陽性HER2 陰性乳癌患者，透過新型輔助治療，以及控制體重配合適量運動，有助減低復發機會。



「在香港，每14個女性就有一位，在一生中患上乳癌。」 臨床腫瘤科專科劉健生醫生說，醫管局數據顯示，2020年乳癌新症達4,956宗。當中大部分為早期患者。「乳癌一至三期屬於相對早期，第四期已出現擴散。」劉醫生續稱：「約57%患者是第一期，而第一至三期患者合計接近八成半。」

乳癌類型大致分為三種，按照癌細胞表面兩種賀爾蒙受體：雌激素受體(ER)和黃體素受體(PR)，再加上人類表皮生長因子受體(HER2) ，分別屬於陰性或陽性，去判斷乳癌類別。在香港，最常見是賀爾蒙受體陽性(HR+)，即是ER或PR呈陽性，佔乳癌總數三分之二。其他為HER2陽性，以及三陰性。

十年內復發率超過三成

「因此本地乳癌患者，以早期和賀爾蒙受體陽性居多，若得到合適治療，五年相對存活率可達九成。」劉醫生說，治療早期乳癌，通常透過手術切除腫瘤，並配合電療、化療及荷爾蒙治療等輔助治療。

不過，荷爾蒙受體陽性型的復發率較特別。劉醫生解釋，大部份癌症頭兩年最易復發，確診後首五年為最高峰。「然而參考外國大型研究，乳癌患者在確診首五年及之後五年，每六位患者有一位有機會復發。十年內復發率達36%。」如果復發，接近一半患者的病情，可能已擴散至其他器官，包括腦部、肝臟以至肺部。

運動有助控制體重，減低荷爾蒙失調的機會，有助降低乳癌復發風險。(註：圖中並非患者)

留意三大風險因素

「即是荷爾蒙受體陽性乳癌病人，確診十年後仍有機會復發，因此持續地防範復發很重要。」劉醫生解釋，早期患者的高危復發因素包括淋巴結數量、腫瘤體積以及腫瘤級別三大範疇：

○患者有四粒或以上淋巴結擴散，或

○有一至三粒淋巴結擴散，同時腫瘤級別屬於第三級，或腫瘤體積超過五厘米。

針對符合上述情況的「荷爾蒙受體陽性HER2陰性」患者，有研究顯示，使用新型標靶藥CDK 4/6抑制劑合併賀爾蒙治療，比起單使用荷爾蒙治療，可減低33.6%復發風險，四年間的「無復發或死亡比率」，維持在高水平。

上下游堵截癌細胞生長訊號

「原理是荷爾蒙治療加上CDK 4/6抑制劑，分別在上下游同時堵截癌細胞發出分裂訊號，減低復發機會。」(見圖一)劉醫生指出，CDK 4/6抑制劑是口服藥，較常見的副作用包括腹瀉、疲倦、白血球下降等，可透過調節藥物劑量等方法處理。

其他引致乳癌復發的風險，包括體重過重，例如BMI(體重指數)超過30等。「脂肪細胞有機會把身體內的物質轉化成雌激素，從而增加荷爾蒙受體陽性復發的機會。」劉醫生補充，適量運動可以減重減熱量，平衡體內的荷爾蒙水平，增加新陳代謝率，減低荷爾蒙失調的機會。

劉醫生亦提醒，乳癌治療有多種不同方案，各有不同成效及副作用，患者如有疑問，應向其主診醫生查詢

臨床腫瘤科專科劉健生醫生指出，早期乳癌患者的淋巴結數量、腫瘤體積以及腫瘤級別，是評估癌症會否復發的三大高危因素。

(圖片來源： Nature Reviews Clinical Oncology 2016;13:417-30）

當受體酪胺酸酶與特定的訊號分子結合，啟動圖內的信號傳遞路徑，調控癌細胞分裂。然而CDK 4/6抑制劑，以及荷爾蒙治療，分別在上下游堵截癌細胞發出分裂訊號，抑制癌細胞生長，減低復發機會。