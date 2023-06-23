肝癌細小腫瘤 消融治療有法

被視為「沉默殺手」的肝癌，位列香港第五大常見癌症，醫管局數字顯示，2020新增1,735宗新症，超過7成為男性患者。肝硬化是肝癌的主要成因，除了肝臟移植，手術切除腫瘤是最佳治療方法，不過萬一腫瘤較難切除，或者病人未必承受到手術風險，局部性消融術是另一個較佳的治療方案，包括近年較多討論的射頻消融，以及微波消融治療，同樣以熱力令癌細胞壞死。



消融治療的原理是借助醫療儀器，以放入腫瘤內的探針作媒介，透過不同技術發出熱能，局部加熱腫瘤範圍，消融並清除癌細胞。消融術適用於直徑1厘米至4厘米的腫瘤，對2厘米至3厘米的腫瘤相對效果不俗。

平衡多項因素

醫生考慮為患者開刀切除腫瘤，抑或消融治療時，會考慮多項因素，包括手術切割的風險，病人本身的肝功能，以及腫瘤體積與位置等，從中取得平衡。最常見採用消融術的原因，包括手術風險高，例如患者人年紀大，身體較難承受開刀風險，以及腫瘤直徑約1至2厘米，體積相對較細，消融術可有效控制病情。

亦有一些個案，利用消融術有助患者保留較多肝臟組織。例如直徑1厘米的細小腫瘤，長在血管附近，若以手術切除腫瘤，或需切得較深，犧牲較多正常肝臟組織。這種情況也會考慮採用消融術，針對地消融腫瘤目標，並保住更多健康肝臟組織。

射頻與微波 各有特色

進行消融治療時，利用超聲波與腹腔鏡等影像系統探視，把探針置入腫瘤，並視乎消融術類型，使用不同方法產生熱力，重複數個消融循環。以射頻消融為例，利用射頻技術，將癌細胞加熱到攝氏約60至70度，熱力把腫瘤組織內的DNA與蛋白質結構和活性徹底破壞，癌細胞隨之完全壞死。微波消融則借助陶瓷探針，加熱到攝氏約100度至200度，用熱能消融腫瘤。

醫生根據腫瘤狀況，選擇射頻還是微波消融。因為微波熱力雖高，但探針較粗，難以插進超聲波管道。射頻探針較幼，然而加熱範圍不及微波闊大。至於療效，消融治療直徑1至2厘米腫瘤的復發率，媲美腫瘤切除手術。

減低風險

消融術可與其他方案合併治療。另一方面，為了減低消融治療期間，產生的熱力誤傳至其他器官的風險，可以透過手術，把氣體打漲腹腔，並放置紗布，清楚隔開其他器官，以便施行消融術時，探針的熱力局限在腫瘤細胞，不會傳至其他身體部位。

肝癌有多種不同治療方案，各有不同成效及副作用，加上患者的腫瘤狀況、病情各異，患者如有疑問，應向其主診醫生查詢。