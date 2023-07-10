50歲以上或免疫力低 易中招 新一代疫苗預防生蛇 減低風險

生蛇最痛，莫過於生蛇時異常疼痛，還包括常見的生蛇併發症「帶狀疱疹後遺神經痛」(簡稱後遺神經痛)，康復後仍被痛症纏擾。而且只要出過水痘，無論男女，均有機會生蛇，風險更隨着年齡提高。新一代「蛇針」有助預防生蛇及後遺神經痛，減低中招風險。



內分泌及糖尿科專科黃卓力醫生解釋，俗稱生蛇的帶狀疱疹，原自「水痘帶狀疱疹病毒」(VZV)，「幼童出水痘後，病毒潛伏在感覺神經元，待年紀漸長或免疫系統轉差，病毒會活躍起來，引發生蛇。」

於是「蛇蹤」就像沿着感覺神經線的分布，於身體其中一邊發作。黃醫生說，生蛇部位多為胸部和腰部皮節(故較常影響胸、腹、背、臀部和下肢)，當然也可以是頭部和頸部皮節(面部、眼睛和上肢），初期感到刺痛或灼痛，容易被患者誤作普通痛症(如股肌肉關節痛、心絞痛、腎石，膽石等)，直至出現紅疹，反映神經線發炎，壞死後變成帶狀水泡，才知道患上帶狀疱疹。治療時，患者若可於發病後72小時內服用口服抗病毒藥，有助加快康復。

然而痛楚有可能在紅疹癒合後持續，約一至一成半患者在中招三個月後仍感痛楚，出現「後遺神經痛」(Postherpetic Neuralgia, PHN)，是生蛇常見的併發症。

併發後遺神經痛 影響生活

六十多歲的糖尿病人文女士(化名)，一次感到腰部劇痛，誤以為腰骨痛掉以輕心，直至洗澡時發現腰部和大腿後側長出水泡，經醫生確診生蛇，服用抗病毒藥及神經線止痛藥後，病情稍見緩和，卻出現後遺神經痛，痛到走路要一拐一拐，影響生活，多個月後仍需服用抑制神經痛的藥物，幸好後來痛症慢慢改善，文女士亦安排去接種蛇針，預防復發。

黃醫生指出，糖尿病人生蛇風險，比一般人高3成；亦有臨床研究顯示，糖尿病人生蛇後，出現後遺神經痛的機會亦較高。其它生蛇併發症包括腦炎/腦膜炎、面癱、眼部發炎(如角膜炎、虹膜炎、視網膜炎等，嚴重可致盲)、脊髓炎、中風和細菌感染等。

小題：50歲以上 高危族群

七十歲糖尿病人張女士（化名）早前入院，生蛇後發燒並神智不清，說話和行動異常。醫生透過脊椎穿刺，獲取腦脊髓液化驗，配合其他臨床和造影檢查，發現她因生蛇併發腦炎，需要住院打針3星期治療。出院後記憶力衰退，認知能力亦大不如前。

生蛇患者有機會併發後遺神經痛，影響生活。(圖中並非生蛇病人)(圖：Getty Images)

究竟生蛇有多普遍？黃醫生指出，有研究顯示一般人生蛇的終生風險約30%，即每3個人當中，就有1人會生蛇，85歲以上長者，更有一半人會遇上這情況。另外，50歲以上的人士，比50歲以下人士的發病率高出約 2-4 倍不等，佔所有曾生蛇的人士6成以上。「臨床觀察研究顯示，50歲後的人士，體內的帶狀病毒抗體水平大減，令潛伏已久的病毒有機可乘，男女皆不例外。」

新一代蛇針 預防生蛇

除了50歲以上及糖尿病人外，其他高危風險包括：癌症(尤其是正接受治療，白血病和淋巴癌)、慢性腎病/肺病、器官移植、自身免疫性疾病(如紅斑狼瘡、類風濕關節炎、炎性腸道疾病等)，和其他需要長期服用類固醇或其他免疫系統抑制劑等情況。

接種疫苗可以預防生蛇。黃醫生解釋，「蛇針」分為舊式的減活疫苗，以及新式的重組疫苗。減活疫苗的保護率，三年後只得50%。至於新式重組疫苗需打兩針，所刺激的免疫抗體水平較高和持久。臨床數據顯示，50歲至69歲人士，以及70歲以上接種新式疫苗，10年內分別有95%及90%保護力，有效預防生蛇以及後遺神經痛。

籲納入疫苗資助計劃

黃醫生引述美國疾控中心(CDC)建議，50歲或以上人士，以及19歲或以上免疫力低者，均建議接種重組疫苗。即使曾經生蛇，或曾接種減活疫苗，也可接種重組疫苗，以減少生蛇或復發的風險。另一方面，希望政府可考慮把帶狀疱疹疫苗納入疫苗資助計劃，令更多市民受惠。

最後黃醫生提醒，不同人士身體情況各異，治療的成效及副作用亦不盡相同。如有疑問，患者應向其主診醫生查詢。