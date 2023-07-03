「生蛇」後致神經痛 痛楚可持續多年

不少人也聽聞過「生蛇」所帶來的痛楚非常強烈，但原來「生蛇」後引致的疱疹後神經痛，可比「生蛇」期間更痛苦，痛楚程度甚至有機會比癌症更劇烈，而且可持續多年，藥物亦未必完全有效。醫學界呼籲市民應及早接種新一代帶狀疱疹疫苗，減少被「蛇」纏身及出現疱疹後神經痛的機會。



穿衣、洗澡、睡眠都劇痛難耐

我們平日俗稱的「生蛇」，即是帶狀疱疹。帶狀疱疹病毒在感染水痘後潛伏體內，當身體免疫力下降時便重新活躍，誘發疾病。一名50多歲患有糖尿病的女病人，她7年前確診癌症，並於3年前發現左邊背部近肩胛骨的位置，長出帶狀疱疹。她的皮疹在數星期內痊癒，但隨後卻患上疱疹後神經痛，皮膚全日持續有針刺的痛楚，衣物磨擦也令她非常痛楚，需要服用多種止痛藥，包括抗癲癎藥、類嗎啡止痛藥及局部麻醉藥膏等等，但副作用令她經常昏睡眩暈，大大影響生活質素。

多達三成患者受神經痛折磨

黃醫生指，疱疹後神經痛會影響患者日常生活。

香港疼痛學會會長黃河山醫生解釋，「生蛇」通常現在腰部及背部，患者會發燒、頭痛、發冷、個別部位皮膚灼熱或痕癢、出皮疹、凸起的水泡形成帶狀等，痛感猶如灼痛、刺痛、射擊、隱痛或電擊，甚至連輕觸或涼風吹過患處都會痛。有多達三成「生蛇」患者有疱疹後神經痛，疼痛更可持續數月至數年，50歲以上患者的嚴重性更會倍增。他說：「千萬不要小看疱疹後神經痛，它會影響患者日常生活，有時連輕輕觸碰到外物，都會感到劇痛難當，連穿衣、洗澡及睡眠都成問題。患者平日會較難集中注意力、感到焦慮，甚至要減少社交聚會，嚴重影響生活質素。」

新一代疫苗能預防神經痛

黃醫生指，有97% 39歲以上的香港成年人帶有水痘帶狀疱疹病毒，每三人中便有一人有患病風險。一項美國研究顯示，帶狀疱疹或與2019冠狀病毒感染有明顯關聯，有1.8%的感染者同時患有帶狀疱疹，患病率比一般醫院記錄的病例高出最多五倍。

大部份疱疹後神經痛患者都要接受藥物治療以緩解疼痛，部份人甚至需要使用多達五種藥物，可是成效卻未必理想。美國疾控中心建議，50歲或以上人士，以及19歲或以上免疫力低的人士，無論是否接種過上一代疫苗，都應接種新一代帶狀疱疹疫苗，以降低帶狀疱疹及疱疹後神經痛的風險。

黃醫生提到，新一代疫苗對預防「生蛇」整體效果高達9成。他呼籲市民接種：「2019冠狀病毒疫情中，許多人的免疫力有機會受到影響，接種新一代疫苗成為保護自己和家人的重要措施。」