Mandy夥姜濤拍HPV教育微電影 突破形象飾演「0專」花心籃球女神

一向小清新形象的譚旻萱（Mandy），近日再度與姜濤合作，拍攝互動式HPV教育微電影《與HPV的距離》。形象一向甜美、清新的譚旻萱，在片中首次突破以往形象，做花心「0專」收兵籃球女神，透過放售前男友的二手物品，四處留情之餘，更刻意隱瞞姜濤，繼續展開曖昧關係，甚至更進一步！



今次與姜濤拍攝的《與HPV的距離》中，譚旻萱形象反轉做花心女神，而且使出大絕招，將前男友的物品放上二手網站，再另覓新對象，姜濤便是其中一個。影片中，譚旻萱更乘勝追擊，相約姜濤上屋企交收二手波鞋，引人想入非非，令飾演的士司機的麥東（麥沛東）都忍不住暗示姜濤要小心感染HPV頭頸癌。

在微電影中，譚旻萱除了主動出擊勾引姜濤，更邀請他來一場籃球比拼。二人本身在戲外都熱愛打籃球，今次在戲中的表現可謂「本色出演」，默契十足。譚旻萱亦不忘在比拼後持續發動攻勢，邀請姜濤飲同一支水，試圖間接之吻！

對於今次HPV教育微電影中加入打籃球的情節，譚旻萱表示感覺十分熟悉，與姜濤在球場上的拍攝亦順利進行。不過，她坦言最難忘是嘗試做花心女神，不時要構思一些「小機心」，扮小女人來吸引對方。

譚旻萱續指，「透過今次拍攝亦都令我獲益不少，原來中HPV的風險很高，身邊亦可能會隱藏無症狀HPV感染者，隨時惹來相關口咽癌的危機。這些重要的教育資訊不論男女都需要了解更多，及早預防。」

姜濤本身任HPV大使多年，今次再度參演微電影，以不同的角色、角度去出發講解HPV健康資訊，表示感覺有另一番新體驗。

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