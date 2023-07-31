最「男」以啟齒的新冠後遺症！？中西醫解構改善性功能障礙方法

不舉、持久力不足這些「男士最痛」的問題，可能是其中一種新冠肺炎後遺症，更有機會影響夫妻的生育計劃！如果每次發生性功能障礙都只以「偉哥」解決，則只能治標，不能治本。若想治本，大家其實可以考慮由中醫著手！黃志達註冊中醫師指不少男士對性功能障礙都存在謬誤。除了新冠後遺，不少生活習慣亦會影響性功能，所以用中醫藥調理男士身體亦同樣重要。婦產科專科蔡柏霖醫生亦指生育需要男女身體一起配合，不能只著眼在女方，今次兩位醫生就中西合璧為大家解構性功能障礙及生育問題！



西醫入侵性治療男士怕怕

性功能障礙俗稱不舉、陽萎，意指進行性行為時，陰莖無法進入女性的陰道或過早射精，蔡醫生表示：「沁尿科醫生大多會處方一般人熟悉口服藥物『偉哥』（醫學用名：西地那非）或『必利勁』，然而『偉哥』或『必利勁』需於行房前半小時至一小時服用，部分患有不舉男士有機會需長期依賴藥物，若成效仍不大，亦可進行入侵性的針劑治療。男士需要每一至兩星期到註冊診所，直接注射藥物至陰莖的海綿體，療程更有機會需持續進行三個月至半年，效果才得以持久。」網上討論區所見不少男士對「打針」治療表示恐懼，更指接受療程需要大量勇氣，蔡醫生亦坦言這些療程對某些病人可能未能完全根治，建議男士可先從中醫調理身體入手。

中醫教改變生活習慣 成效立竿見影

黃醫師笑言中醫亦會採用針灸以進行性功能障礙治療，但男士可放心，針灸多數只會在手、足和腹部位置進行，另外艾灸亦是治療手法之一，但黃醫師指一開始會先了解病患者的生活及飲食習慣，「陽氣是生命之本，陽氣不足，使百病生，而導致男士性功能障礙的主因就是虛寒體質、腎精不足，特別經過新冠肺炎久病會加重氣血兩虛的情況，『長生冠』就更易出現性功能障礙。然而，不少男士的生活習慣處處都是『傷陽氣，增寒氣』，例如穿短褲、特別坐於冷氣風口位等，然而，最具影響的莫過於飲食習慣。不少手腳冰冷的女士都會選擇戒凍飲、少食魚生、雪糕等寒涼食物，這些習慣男士其實亦應跟隨。大眾對寒涼食物認識不深，甚至常有誤解。例如熱騰騰的食物飲品，都有機會是寒涼的，當中包括『熱檸水、烚菜及打邊爐』等，由雪櫃拎出來的食物，未經煎、炒、煮、焗去烹調亦很大機率性質偏涼，所以我會建議大家以煎炒方式去烹調蔬菜。曾經有病人按照以上方法改善生活習慣兩個多星期，其不舉或持久力不足的情況立即有改善，可見男士同樣需要調理身體。」

對於坊間不少男士以鹿尾巴、虎鞭等進補，黃醫師就指有機會「太補」，一般中醫會因應病人身體處方淫羊藿、杜仲、巴戟天等中藥，已可令男士達致溫陽益腎、養血活血及疏肝解鬱的功效。黃醫師補充：「不少女士都懂得看中醫調理身體，反之男性卻以為自己沒有這個需要。事實上很多有生育困難的女病人來看症，我都會建議其另一半一同治療，以便了解他們雙方的生活習慣及體質，才能全面解決病人生育問題。」

黃志達註冊中醫師指男性出現性功能障礙，有機會與日常「傷陽氣」的生活習慣有關，建議大家應改變生活習慣再以中藥調理，才可以治標治本。

不舉不代表不育 夫婦符合3大條件可人工授精

根據世界衛生組織估計全球約有6百萬至8百萬對夫婦有不孕不育的問題，當中因男方不育為成因的佔4至5成，而其實男性是否擁有性功能障礙都不代表是不育，蔡醫生指：「因不育的成因主要是看男性精子的質素及產量，即使男性不舉其精子亦有機會是健康的，那就可以宮腔內人工授精（IUI）技術去令女性懷孕。 」

蔡醫生續解釋：「一般我們會先安排夫婦進行PCT行房測試檢查，即在夫婦性交後12小時內檢查女性下陰的液體內有否精子的存在，因正常精子可在子宮頸內活躍十多個小時，假如在檢查後發現子宮頸已沒有精子，即代表夫婦在生育上需要協助。」至於40歲以下的夫妻，只要符合女性正常排卵、女性輸卵管暢通以及男士精子擁有符合世衛標準的活躍性這3個條件，醫生會建議他們進行IUI。蔡醫生指宮腔內人工授精對比試管嬰兒及人工受孕，是相對天然的懷孕方法，「因為IUI，精子及卵子仍需要自然結合，整個過程亦十分簡單，男士只需要事前提供精子『洗精』，『洗精』過程是利用儀器留下高活力精子，篩走低活躍度精子，然後再根據女士的排卵期，將已處理的精子直接經子宮頸注入子宮腔內，過程簡單，價錢亦相對便宜，只需數千元起。」總括而言，無論中西醫角度，生育問題都要夫婦雙方配合才可以解決，有生育疑難的夫婦不妨一起到生殖科醫生診所求醫。

婦產科專科蔡柏霖醫生指40歲以下的夫妻若有生育問題，可以考慮技術相對簡單的宮腔內人工授精。

男女長生冠影響多 「中西合壁」調理醫療方法多

無論是新冠疫情後的長生冠，或是生育問題，都不妨先以西醫進行詳盡身體檢查，再以中醫調理身體去處理。香港中西醫婦科醫務中心提供婦科、產科、輔助生育、乳房健康、外科專科、腫瘤科、中醫保健及全面健康檢查等多元化服務，為病人提供一站式支援。如欲獲得更多有關資訊，請瀏覽香港中西醫婦科醫務中心網址。

*本文內容僅供參考，並不能取代臨床醫學意見，如有疑問請向醫生查詢。

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