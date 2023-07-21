近視防控從小做 清晰視力由此起 全新兒童近視防控中心正式開幕

時代進步，人類生活模式逐漸改變，近視亦隨之發展成一種常見視力問題。再加上早年新冠疫情之下，不少學校都轉為網上教學，子女接觸電子屏幕隨之而上升，近視問題亦變得愈來愈普遍。



香港作為全球近視患病率最高的城市之一，6歲學童患近視比率為約18%，12歲時比率已上升至約62%，父母對子女的視力就更加要特別上心。近日，清晰醫療集團就於尖沙咀The ONE開設全新旗艦眼科中心，專門提供兒童近視防控服務，以各種科學化方式幫助學童遠離近視！

運用最新設備 提供多項專門檢查項目

VISUFIT 1000數碼中心定位儀可拍攝使用者的180°全景圖，精準量度鏡片位置，從而定制個人化眼鏡。（圖片由清晰眼科提供）

中心為孩子提供全面眼睛檢查及近視控制評估，一共多達13項專門檢查項目，並會為家長提供孩子的近視控制評估及臨床診斷報告。報告除了常見的屈光度數、色覺、立體感檢查等，更包括眼底離焦測試：利用清晰近視防控中心國際級的多光譜光地形圖儀器（MRT），不但可量度眼睛中央（即黃斑點）度數，更可量度黃斑點中心以外的周邊離焦狀態，檢查位置高達100萬點，確保訂製的近視控制鏡片最貼近孩子的個人狀況和需要，為其視力提供最好保護。

醫療團隊打造個人化鏡片

（圖片由清晰眼科提供）

兒童近視防控中心更引入多款高效的近視控制產品，包括思問個人化近視控制鏡片，以及OK鏡鏡片Euclid MAX。

思問個人化近視控制鏡片則為一種根據個人數據打造的鏡片，醫療團隊以眼底離焦測試量度孩子眼球不同位置的離焦狀態，利用得出的數據，度身訂造理想離焦狀態的個人化近視控制鏡片，研究證實能延緩眼軸增長效果高達74%。

而Euclid MAX則是一款由美國製造的OK鏡鏡片，鏡片透氧度 (Dk) 高達180，比大部分其他OK鏡品牌高，有效減低透氧度不足造成的風險，能安全、有效地保護孩子視力。

清晰Ｘ蔡司 設立全港診所首間蔡司近視管控工作室

（圖片由清晰眼科提供）

清晰醫療集團亦與ZEISS Vision蔡司組成策略性聯盟，在The ONE清晰近視防控中心內開設全港診所首間蔡司近視管控工作室。蔡司光學生物測量技術以極高精準度見稱，一直廣泛用於醫療手術前檢查，蔡司近視管控工作室亦具備此技術，可捕捉孩子的眼軸長度、角膜彎度等精密數據。

該工作室提供先進的全方位嶄新近視防控管理方案。從以IOLMaster 眼軸和角膜生物測量，到近視防控諮詢至眼球生長追蹤，均由蔡司高端數碼視光和醫療技術和儀器全面支援，清晰的專業人員配上蔡司極致精準光學技術，為孩子帶來一站式既精準又貼心的專業服務。

工作室更配備引入全港首個蔡司近視監測軟件ZEISS Myopia Workplace，配備來自蔡司波前屈光數據和蔡司生物測量數據，能進一步為孩子的眼睛進行深度近視風險分析，讓醫生與視光師可提供經更全面考量的專業諮詢和近視防控建議。

設有玩樂空間 顧及親子需要

中心設有兒童專屬玩樂空間，透過夾公仔機等各類遊樂設施，降低小朋友對診所的厭惡。 （圖片由清晰眼科提供）

清晰深明除了服務質素外，客人體驗亦極為重要。為創造小朋友的愉快到診體驗，中心內設有兒童專屬玩樂空間，不但放置夾公仔機等適合兒童的遊樂設施與遊戲，更會不定期舉行有趣的兒童活動，如魔術表演、小丑表演、面部彩繪等，讓孩子在愉快、舒適的環境中享受服務，不會抗拒應診。

除著重孩子的體驗外，中心亦設有逾千呎特大等候區及獨立休息室。等候區採用簡約低密度設計，加上落地玻璃提供寬廣視野，家長可在寬暢的等候區內放鬆，靜靜等候孩子完成檢查。

（圖片由清晰眼科提供）

全新的清晰近視防控中心位於尖沙咀The ONE，位處交通樞紐，極盡便利。無論是平日下班後，或週末假日時，帶孩子到中心檢查或應診、及後回家共聚天倫，甚或與孩子在外享受親子之樂都非常方便，加上其專業服務，是守護孩子眼睛健康的必然之選。