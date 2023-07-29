長者聽力下降可影響腦健康 得獎助聽器特別降噪技術 改善生活品質

若發現長者答非所問、電視音量愈開愈大、經常要求別人重複說話內容，便需注意他們的聽力是否出現問題。不少長者因認為聽力受損是自然老化現象而未加正視，並抗拒配戴助聽器。專家提醒，若長期聽力退化未獲矯正，有機會影響腦部健康，增加患上認知障礙症和抑鬱症的風險。



聽力障礙增加長者患認知障礙症與抑鬱症風險

根據醫學研究¹，聽力障礙與腦部健康息息相關，令長者患上認知障礙症的風險增加2至5倍。另一方面，為減少因聽錯而產生尷尬和誤會，長者亦會避免參與社交活動，令生活和情緒產生負面影響，增加患上抑鬱症的機會。佩戴助聽器除了有助長者聽得更清晰，更能減慢聽力衰退速度，防止腦部退化。

聽力障礙增加長者患認知障礙症與抑鬱症風險，絕對需要及早正視。

助聽器雖有效改善長者生活品質，不過不少長者卻抗拒配戴，原因主要是不察覺自己聽力出現問題、助聽器難以使用與效果不佳三大因素。為了幫助長者解決生活問題，市場首個由專科醫護創立的「居家安老」遠程照顧支援服務平台——MME樂齡醫療培訓，突破性地與數碼港本地科企Dai3mimi Health-Tech Ltd 合作，推出適合輕至重度不同聽障長者的助聽器——介質傳導震動耳機Dai3mimi（第三隻耳仔），讓長者可以戴得舒服、聽得清楚、用得方便。

傳統助聽器或放大噪音 Dai3mimii（第三隻耳仔） 介質傳導技術降噪減雜音

據臨床資料¹ 顯示，有1/3長者未必知道自己的聽力出現問題，所以家人應仔細留意長者的生活變化，及早接受聽力測試，減低對健康的影響。現時市面上不少助聽器和耳機的靈敏度和音質未如人意，被放大的嘈雜聲音容易令長者感到不適，繼而對其反感而放棄配戴。有見及此，Dai3mimi設計團隊因應長者的不同需要和生活場景，以嶄新介質傳導技術，直接將聲音震動傳到內耳，不經耳膜和耳骨，更貼合耳膜受損或患有中耳炎的長者需要。特別的降噪技術讓長者於嘈雜環境下仍能清晰聆聽旁人說話，無阻溝通。Dai3mimi（第三隻耳仔）特設調節模式，方便長者根據自己的身體狀況作出調整。

Dai3mimi希望達到Tech2Care概念，以科技為長者謀幸福。

另外，鑑於不少長者礙於助聽器的外觀與舒適度而不肯配戴，Dai3mimii（第三隻耳仔）以外掛式設計，容易佩戴而且較一般助聽器美觀。Dai3mimii（第三隻耳仔）的電池續航力高，方便長者全天自由活動，並具有藍牙接聽電話、播放音樂功能，另設 收聽電視的娛樂支援功能，讓長者們重拾聽力樂趣，歡度樂齡人生。

Dai3mimi是日文「第3隻耳」的意思，不同型號適合輕、中及重度聽障人士，推出以來屢獲殊榮，包括政府資訊科技總監辦公室及香港資訊科技商會頒發的「2022香港資訊及通訊科技獎：智慧生活獎大獎及智慧生活獎（智慧醫療）金獎」、「2022智慧生活夥伴大獎 Smart Living Partnership Awards」傑出應對聽障及腦健康方案及賽馬會齡活城巿「全城‧長者友善」計劃 —— 齡活商業創新大獎優異獎。

（左）Dai3mimi榮獲「2022智慧生活夥伴大獎 Smart Living Partnership Awards」傑出應對聽障及腦健康方案；（右）Dai3mimi榮獲賽馬會齡活城巿「全城‧長者友善」計劃 —— 齡活商業創新大獎優異獎

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**必須預約，受條款及細則約束。如有任何爭議，MME保留最終決定權。⁩

¹ 根據美國John Hopkins研究顯示

（資料及相片由客戶提供）