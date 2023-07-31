未曾確診新冠肺炎 免疫力異於常人？

港人經歷逾3年疫情，病毒亦出現多次變種，惟當中有少部分人卻從未確診新冠肺炎，不禁令人猜想他們的免疫系統是否有較高防禦力，以對抗新冠病毒的入侵。家庭醫學專科彭少良醫生解釋：「的確有少部分人士對新冠病毒具免疫反應，但其實大部分人可能受感染但沒有出現不適，原因包括無症狀感染，或因體內仍有抗體保護。」值得關注的是，臨床上更多人是誤以為新冠病徵只是感冒或敏感而沒有求診。醫生提醒，拖延治療會增加傳播風險，一旦感染高風險人士如孕婦、長者，他們出現併發症機會亦會相對較高。



以自身免疫力「不感染」實屬少數

每個人的基因也有其獨特性，感染新冠病毒的機會率、感染後的病徵也不盡相同。新冠病毒的病徵主要是上下呼吸道的不適，然而彭醫生解釋，其實病毒依附於人體哪個位置並沒有特定公式，進入身體後基本上可「到處走」，但整體上病毒對上呼吸道及腸道的影響相對較大。

家庭醫學專科彭少良醫生

感染後的病情嚴重程度因人而異，少部分人的免疫系統確實能免於病毒入侵，但實屬少數。彭醫生指出：「臨床上較常見的是無症狀感染，但要留意病徵或隨病情惡化而漸漸浮現。」當中較令人擔心的一類人士是即使出現病徵，卻認為自己只是流感、敏感等不適而未有求醫，結果除了自己飽受病徵困擾，亦有機會傳染接觸者，如家中有長者、嬰孩或孕婦，他們染病後出現併發症的機會較高。因此，彭醫生說，為保障自己及家人，應盡早求醫對症下藥。

抗病毒口服藥有效抑制病毒複製 建議5天內服藥提升效用

現時已有抗病毒口服藥物可以針對新冠病毒，其原理是阻止病毒於體內不停複製。因患者一旦受感染，體內病毒量可在短時間內達至數千萬，現時的研究數據發現，在病徵出現的5天「黃金時間」內用藥，病毒量便沒法再繼續迅速增加。同一時間，免疫系統亦可以發揮作用擊退病毒。惟長期病患者則需特別注意，正服用藥物會否與抗新冠病毒藥物相沖，需緊記向醫生清楚說明。現時，確診人士只要到醫管局轄下的普通科診所或在網上瀏覽有藥物儲備的私營診所或醫院，只要符合相關資格，便可以獲處方相關藥物。

彭醫生分享，一名男士在確診新冠肺炎後病情一直每況愈下，甚至因新冠所引起的氣喘而導致多年沒發作的哮喘復發，同時確診的三名家人已痊癒，惟只有患者日趨嚴重。醫生見狀便為患者處方抗新冠病毒口服藥物，患者按照療程服用後症狀已逐漸減退並好轉，哮喘亦沒有再次發作。

以上資訊由彭少良醫生提供