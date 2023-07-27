帶狀疱疹｜免疫力弱人士生蛇風險高 社區藥房推接種先導計劃

「生蛇」會引致皮膚疼痛，而免疫力弱人士的症狀甚至會比一般人嚴重得多，更有機會出現併發症，例如後遺神經痛。香港大學內科學系傳染病科主任及臨床教授孔繁毅亦指出，患免疫系統疾病，例如類風濕性關節炎、紅斑狼瘡症、銀屑病、血癌等患者的免疫力較差，或更容易受生蛇（帶狀疱疹）威脅。樂晞會早前向紅斑狼瘡患者進行問卷調查，發現有約六成患者表示曾生蛇及出現後遺神經痛。



Elsa本身患有紅斑狼瘡，她在2015年底，開始感受到背部及胸下位置持續出現痛楚。直至2016年1月，在洗澡期間發現肚臍上方冒起紅點，懷疑自己有生蛇的情況。翌日她到診所求醫，由於藥物敏感的關係，當時未能處方特效藥。但兩天後，病情急劇惡化，背部及胸下出現水泡，而且伴隨的痛楚令其難以忍受，因此到急症室求醫並需要住院接受治療。

住院時間約一星期，期間有打抗生素及塗藥膏。直到目前，她已經歷過三次生蛇的經歷。她表示，以前以為生蛇只會發生長者身上，但自己經歷過之後才知道，年紀比較輕都會生蛇。

紅斑狼瘡患者比一般人更容易「生蛇」

孔教授指，紅斑狼瘡症患者生蛇風險比一般人高。（相片由受訪者提供）

本港每3人中有1人會生蛇，其中23%的帶狀疱疹住院病例會發生併發症。孔教授指，以紅斑狼瘡症為例，患者因內在免疫功能異常，所以生蛇風險比一般人高出1.76倍；而且一旦生蛇，患者90日內出現後遺神經痛的比率更比一般人高出1.09倍。

接種新一代重組帶狀疱疹疫苗（RZV）能預防生蛇及其併發症。目前市面有兩款疫苗可供市民選擇：減活疫苗（ZVL）及新一代重組帶狀疱疹疫苗（RZV）。

孔教授指，新一代重組帶狀疱疹疫苗（RZV）為50歲及以上的患者，提供超過90%的帶狀疱疹預防效果，而免疫力弱人士方面，以接受自體造血幹細胞移植後的患者為例，研究顯示其保護率亦近七成；至於患有血液惡性腫瘤的患者，更有逾八成。

社區藥房推接種先導計劃

有見及此，聖雅各福群會惠澤社區藥房推出「新一代重組帶狀疱疹疫苗（RZV）接種先導計劃」，為有經濟困難的合資格人士提供100個免費接種名額，以及讓其他合資格人士以優惠價錢接種疫苗，幫助免疫力弱人士及早減低患病風險。

聖雅各福群會惠澤社區藥房註冊藥劑師葉君瀚先生指，先導計劃分為兩部分並將於今年八月一日開始。第一部分，以公立醫院覆診且領取綜援人士為服務對象。獲醫管局醫生發出新一代重組帶狀疱疹疫苗（RZV）的轉介信、持有綜援證明文件及香港身份證人士，可登記免費接種疫苗。第二部分以公立醫院覆診人士為服務對象，毋須資產審查，須持有醫管局醫生發出新一代重組帶狀疱疹疫苗（RZV）的轉介信及香港身份證，便可登記以優惠價格接種，名額不限。