癌症｜胃腸道基質瘤 愈活躍愈高危 早做手術可清除

人類消化系統有機會出現各種腫瘤，而其中有些較不受注意，例如「胃腸道基質瘤」（gastrointestinal stromal tumor，簡稱GIST）。外科專科醫生吳家健表示，它是胃腸道中最常見的黏膜下腫瘤（submucosal tumour），可以發生在消化道任何位置，最常見是胃，其次是小腸。



吳醫生指，「胃腸道基質瘤和一般消化道癌症最大的分別是，後者通常在黏膜長出，而胃腸道基質瘤則是在肌肉層長出。它的成因是肌肉層裡面的『卡氏細胞』（主要作用是控制消化道的正常蠕動）出現基因突變，引致不正常的增生。成因大多不明，少數個案跟家族遺傳有關。」

胃腸道基質瘤常見症狀

1. 排出黑色的大便，甚至可看見大便裡有鮮血。



2. 驗血時發現有不明原因的貧血。



3. 腸胃不適。



4. 腹脹、腹痛甚至感到腹部有腫塊。



5. 隨著腫瘤長大，會阻塞腸道，引致不停嘔吐及無法排出大便。



吳家健醫生解釋，胃腸道基質瘤的治療方案視乎腫瘤體積、位置、生長速度和細胞分裂指數等，「簡單來說就是腫瘤愈活躍就愈高危。小於2厘米的黏膜下腫瘤，可考慮定期以內窺鏡監察、追踪生長速度；但大於2厘米或細胞分裂活躍的，則建議盡快以手術完整切除。」

胃腸道基質瘤的治療方法

1. 手術——若腫瘤經評估後認為可以手術完全清除，手術就是最徹底的治療方法。視乎腫瘤的大小，以及有否牽涉附近的器官，可以用內視鏡手術、微創手術或傳統手術進行。



2. 藥物——當基質瘤已擴散至其他器官或侵蝕了重要的組織，不能以手術完全清除，病人就可能需要接受標靶藥治療。



3. 術前藥物治療——部分個案經醫生評估，亦可先用標靶藥將腫瘤縮小，再進行手術切除。



至於治愈率及復發率，要看很多因素。吳醫生表示，首先要看腫瘤的位置，「一般來說，胃裡的基質瘤在手術切除後復發風險比其他位置例如小腸、大腸等的基質瘤低。相反，若腫瘤在發現時已經穿破，或腫瘤本身大於5厘米，或在顯微鏡下可看到腫瘤細胞較活躍等，復發風險就相對較高，五年內復發機會可能有20%。所以，及早檢查和治療都有助於減低復發風險。」