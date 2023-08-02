臍帶血庫推薦｜為寶寶未來健康買保障？儲臍帶血原來超有用

你需要為準備出世的寶寶儲存臍帶血嗎？需要什麼時候決定？臍帶血有什麼用途？原來早於6、70年代，科學家就發現臍帶血內含有大量原始血球細胞（血幹細胞），並如骨髓般可移植入病人體內，醫治多種不同之血液病，如白血病、地中海貧血病等¹，所以若子女未來萬一發生特殊疾病，就可以運用當初儲存的臍帶血造血幹細胞來進行治療！儲存臍帶血原來可以為子女未來健康買個保障，因此建議準新手父母提前接觸了解儲臍帶血的相關資訊，預留充裕的時間為寶寶選擇安全可靠的臍帶血庫中心。以下為大家解構一般新手父母需要了解的資訊！



臍帶血用途廣泛，家人亦有機會受惠？

臍帶血的造血幹細胞至今已證實可協助治療 113 種疾病²'³，當中包括包括惡性腫瘤（癌症）、血液、免疫系統不全等，而寶寶的臍帶血除了可以保障自身未來的健康需要之外，亦可以為有需要病人作為幹細胞捐贈，而有研究指出，若受贈者為捐贈者之父母或兄弟姊妹，發生排斥及出現移植物抗宿主病的概率會較低。其實臍帶血首宗移植案例亦早於1988年發生，當時5歲的再生不良性貧血病男童患者，就成功接受剛出生妹妹的臍帶血移植，最終可健康成長，至今全球亦有超過6萬宗成功利用臍帶血救活病人的移植案例²。

什麼是臍帶血庫？如何選擇優質的臍帶血庫？

臍帶血（臍血）又稱為「胎盤血」，是指嬰兒出生並剪斷臍帶後，存在於臍帶與胎盤中的血液。以往在嬰兒出生後，臍帶血一般會被視為醫療廢物丟棄，但隨著醫療及生物科技的發展，臍帶血的功能日漸被重視及普及化，儲存臍帶血的意識及需求都提高，市場上就出現可以提供儲存臍帶血服務於日後使用的臍帶血庫，又有人稱為「臍帶血銀行」。

由於收集臍帶血需在嬰兒出生後的15分鐘內採集，要在採集後亦需要使用冷凍技術去降低幹細胞的活性以利保存，加上後續的儲存方法亦很影響幹細胞之後的使用，所以大家必須找一間擁有豐富經驗、專業儲存技術及得到專業認證的臍帶血庫中心處理。

高透明度、專業優質臍帶血庫推薦！

想找一間安全可靠達標的的臍帶血庫？立即幫到你！

CRYOLIFE跨奧臍帶血庫作為香港首間成立的臍帶血庫，亦是香港唯一連續16年獲得美國血庫協會（AABB）認證的私人臍帶血庫中心 ，已獲取實驗室安全認證、日常管理、危機處理及突發事件應變措施等，CRYOLIFE在處理和儲存的臍血絕對符合 際標準！

CRYOLIFE是港唯一連續16年獲得美國血庫協會（AABB）認證的私人臍帶血庫中心。

每年2次全面幹細胞活躍測試 醫療機構必需參考的數據

一包臍帶血當中包含了不同種類的細胞，如果要評定細胞的活躍程度，只單一針對「CD34 +造血幹細胞」數量進行檢測，即使結果顯示達到高活躍度，亦不能代表細胞是「百分百」的活躍，因為一份臍帶血的樣本當中，只有1-2% 的MNCs單核細胞為CD34+，而當進行臨床移植時，有機會需要用上整包臍帶血的樣本，因此CRYOLIFE在檢測幹細胞活躍程度時，會計算「全部TNCs有核細胞」的活躍度，這是醫療機構必需參考的數字。另外CRYOLIFE的質量檢測報告中亦會公佈「CFU聚落形成單位測試」，該測試是幹細胞經冷凍保存後是否還有「活力」的最佳衡量標準。

這種全面幹細胞活躍測試每年會進行兩次，並以表格形式公開發表在CRYOLIFE的通訊和網站上，以確保每一位寶寶的臍帶血樣本在CRYOLIFE能得到妥善有效的保存。

CRYOLIFE實驗室內的日常運作

MVE氣態化液氮儲存 達全球醫療機構標準

目前為止沒有一種科學性字眼去區分「傳統儲存缸」與非傳統的，而

MVE氣態化液氮儲存缸並不是「傳統儲存缸」，而是全球大部分醫療、政府研究機構及著名大學所採用的「MVE冷凍儲存系統」。CRYOLIFE使用MVE氣態化液氮儲存缸及使用獲美國食品藥物管理局（FDA）認證的抗凍袋，大大減低樣本之間發生交叉感染的風險，也有助保護及提高幹細胞的活性水平。

CRYOLIFE與全球大部分醫療、政府研究機構及著名大學，同樣採用「MVE冷凍儲存系統」，使用MVE氣態化液氮儲存缸儲存臍帶血。

CRYOLIF的實驗室全年無休，並設有專人當值，負責處理及儲存臍帶血。客人亦可預約參觀或透過24小時線上實時監控系統瀏覽實驗室，了解及監察臍帶血庫的狀況和環境。

「2年後付款計劃」彈性處理 新手父母多一個選擇

由於很多父母都未能在寶寶出生時即時決定是否儲存臍帶血，為免父母錯失儲存臍帶血的唯一寶貴機會及時機，CRYOLIFE推出了「2年後付款計劃」。此計劃

可以為初生寶寶免費提供兩年的臍帶血儲存服務，讓心大心細的父母可以在兩年的體驗期期間慎重考慮是否繼續為寶寶多買一份保障。

若父母最後決定繼續儲存，只需要在寶寶兩歲生日前全數繳付18年的計劃費用，便可以享用18年的臍帶血儲存服務。如父母決定放棄繼續儲存，CRYOLIFE便會將寶寶的臍帶樣本捐贈給大學作科研或培訓使用，但絕對不會用作販賣銷售牟利。CRYOLIFE成立27年至今，擁有不少忠實客戶，當中使用該臍帶血庫服務已超過18年。

臍帶血庫中心交通便利 鄰近港鐵站步行只需5分鐘

CRYOLIFE臍帶血庫中心位於沙田匯達大廈，為該區商廈地標，商戶多為科技腔股公司，步行到港鐵站只需5分鐘左右，大廈內有保安駐場看守，陌生人士出入均需要登記，以確保客戶安全。

CRYOLIFE臍帶血庫中心位於沙田匯達大廈，大廈內有保安駐場看守，陌生人出入需要登記，以確保客戶安全。

資料來源：

1. 香港紅十字會

2.https://parentsguidecordblood.org/en/diseases

3.http://www.clinicaltrials.gov

（資料及相片由客戶提供）