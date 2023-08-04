香港開心購物節｜8.11 開送健康養生禮品 萬寧首推AI掃描健康監測

香港零售管理協會在7月至8月舉辦「香港開心購物節-食玩買返曬嚟」，消費購物優惠一浪接一浪。最後一個主題「健美養生、扮靚變身」將會在8月11日至8月24日舉辦，本階段更會配上聯乘「體驗式禮遇」。參與的品牌及商戶包括個人健美保健、蔘茸海味、化妝美顏、衣物鞋履。為配合活動，萬寧更送出免費專業健康諮詢服務及總值二百萬港元保健產品！



萬寧送免費健康諮詢服務及總值超過HK$200萬保健產品

萬寧送免費健康諮詢服務及各種保健產品

由8月11日至8月24日起，市民只需於萬寧購物滿HK$100，再將購物單據上載至HK01 或HKRMA 平台，即可參加活動並贏取豐富獎品。首 140 名正確寫出其中一項萬寧社區藥劑服務的參加者，將免費享用由萬寧註冊藥劑師及營養師提供的專業健康諮詢服務及價值HK$16,000保健產品！

AI面部掃描健康監測 30秒即可得到結果！

為配合活動，萬寧亦同時推出「AI面部掃描健康監測」系統，市民在進行健康諮詢服務時，藥劑師或營養師會利用該系統初步了解諮詢者的健康狀況。

整個過程只需 30 秒就可以得到結果。掃描後系統可以得悉用戶現時的心率、心率變異性、血壓、呼吸頻率、血氧飽和度及壓力水平等資料，讓藥劑師或營養師可以根據這些資料，為諮詢者提供更進一步的健康建議。

8月11日 至 24日期間的免費禮遇：

只需於指定日期內，於 AlipayHK 應用程式內的搶劵頁面，即可以「先搶先得」形式獲得免費禮券。搶劵活動於每日中午12時開始，數量有限，送完即止。

「購物禮遇」：