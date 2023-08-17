職場改運秘技！Zenyum全方位隱形牙套　獨家優惠減$2,000

想於職場上突圍，除了工作表現外，一個自信的笑容非常重要。自覺牙齒不夠齊整？不妨踏出第一步，完成Zenyum 線上免費箍牙評估，看看自己適合哪一個隱形牙套療程。價格親民之餘，更有香港註冊牙醫全程跟進，令用家更放心。矯正牙齒後自信的笑容，在職場上自然更有吸引力和影響力！HK01 讀者更可專享優惠減$1000及二人同行再減$1000！建立自信新形象，職場改運無難度。



職場吸引法則 自信笑容提升個人形象

處身職場，我們的外表往往是給人留下第一印象的關鍵因素之一，擁有整齊漂亮的牙齒，能夠讓人感到你注重細節和自我形象，自然令人覺得你是一個有條理、有自律和有責任心的人。國外研究也發現，擁有整齊笑容的人，在面試時會比同層的求職者獲更高錄取率，同時有更大機會獲得較高薪金。一個美麗自信的笑容，也能夠讓人感到親切和友善，對於團隊合作和人際關係的建立非常有幫助。

另外，牙齒凌亂如哨牙、咬合不正等對於發音和清晰的講話有一定的影響，使用隱形牙套箍牙更可改善這些問題，能夠清晰地表達自己的想法和意見，有效溝通自然有助於職場上的競爭力。

價格親民 全程由香港註冊牙醫跟進

講起箍牙都離不開高昂價錢的印象，為了讓大家實現自信笑容的美夢，創立於2018年的新加坡矯齒品牌Zenyum，結合創新先進的科技及專業的「Smile Cosmetics」牙科美容知識，與香港本地註冊牙醫合作，研製出以3D打印的隱形牙套，提供不同價格親民的矯齒療程，全程都有香港註冊牙醫跟進，加上不用經歷傳統鋼線箍牙的各種痛苦與不便，展現自信的笑容，絕對值得投資！

Zenyum全方位隱形牙套療程，針對不同牙齒狀況分別有兩種治療計劃，包括：適合輕微至中度牙齒問題，集中矯正前排牙齒，療程約3至9個月的ZenyumClear™（價錢：$16,800）；以及針對中度以上複雜個案，矯正全口腔24隻牙齒，療程約8至15個月的ZenyumClear™ Plus（價錢：$26,800）。

真實用家Natalie 表示：「完成Zenyum全方位隱形牙套療程後，公司開會面對客戶說話的確更有自信。」

5個簡單步驟 即可開始Zenyum微笑之旅

1. 完成5分鐘免費線上箍牙評估

2. 約見香港註冊牙醫，進行3D牙齒掃描及X光檢查（牙醫診所會直接收取$,1500諮詢費用）

3. 審核並確認療程計劃

4. 到牙醫診所領取隱形牙套及由牙醫協助試戴

5. 透過Zenyum App隨時與微笑專員聯絡，並由香港註冊牙醫全程跟進

6. 療程結束，約見香港註冊牙醫，驗收全新笑容

HK01獨家優惠 最多減$2,000！

HK01讀者可享專屬優惠，立即登入完成線上免費箍牙評估，即減$1,000療程優惠，而與親朋好友二人同行開始Zenyum全方位隱形牙套療程，更可即享現金回贈$1,000*！

除了價錢優惠外，由即日起至9月30日，成功付款並開始Zenyum微笑之旅，即自動獲得抽獎資格，有機會拎走價值$3,499的iPad 10！（64GB、wifi版）

*二人同行回贈優惠需在2023/08/01-2023/09/30前完成付款，方可獲得$1,000現金回贈。唯不能同時與好友推薦計劃並用。

當正式開始Zenyum全方位隱形牙套療程後，將在2023/10/31前獲得$1,000現金回贈。

（資料及相片由客戶提供）