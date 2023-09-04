健康Easy卓越大獎2023｜經歷分享得獎者結果公布

《香港01》旗下的健康頻道今年再度舉辦「健康Easy卓越大獎2023」，經過香港01編輯評審與用戶票選，共51個人氣獎項順利誕生。參加者在投票階段完成遊戲即賺高達288「01積分」，而分享一個【您最推薦的卓越健康品牌，以及該品牌的產品或服務如何助您保持健康生活】的參加者，當中最能打動評審小編的10位參加者，每人可額外獲得588「01積分」！



經過小編一輪評審後，挑選了當中最誠懇的分享體驗，10位得獎者將可獲額外588「01積分」，得獎名單如下（排名不分先後）：

第一位得獎者：M** M** L***

「余仁生的健康食品不僅僅是為了滿足短期的健康目標，他們的產品也是為了支持長期的健康。例如：我經常使用他們的養生茶和滋補湯，這些都是經過精心製作，旨在提供我需要的營養，同時也能夠滿足我對美味口感的需求。

總括來說，余仁生健康食品為我提供了一個有效的方式，幫助我在繁忙的生活中保持健康。他們的產品使我能夠滿足我的營養需求，同時也讓我能夠享受到美味的食品。我對余仁生的信任源於他們的品質保證和對健康的承諾。隨著時間的推移，我發現余仁生健康食品實際上已經成為了我保持健康生活的重要部分。」

第二位得獎者：C**** H** T***

「我最推薦的是 Zenyum，由專業的箍牙服務至居家牙齒護理，全系列為我提供有質素保證的服務，開啟微笑旅程。在過去的日子，為顧客提供實惠且簡單口腔護理方案，而我自己最鍾意的是 Sonic 聲波震動牙刷，在屋企都可以做到潔淨美白功效，就算鐘意飲奶茶的我，平時好易染上茶漬，有了Zenyum Sonic牙刷，完美幫到我做清潔，可以無後顧之憂，出面大吃大喝都無須驚，返屋企用sonic牙刷就可以去去茶漬走。」

第三位得獎者：L**** W** C***

「在芸芸品牌當中，我推薦草姬國際有限公司，因為自從中新冠之後，身體出現好多後遺症，包括血壓過高，後來經朋友介紹識咗佢哋當中嘅產品，幫我調理好新冠後遺症，而家身體狀況也回復正常了！」

第四位得獎者：I* K*** K***

「個人推薦的卓越品牌品為彩豐行，偶然情況下認識此品牌產品，受他平實價錢吸引而試用，發現性價比相當高，符合我的經濟原則，貨品種類亦多，可選擇合適自己或家人，令全家都可保持健康生活。」

第五位得獎者：K*** M** W**

「我最推薦的卓越健康品牌是Blackmores，這個著名營養補充品牌旗下有很多不同的產品，而最能幫助我的就是probiotics+ Daily Health（腸道益生菌300億）。可能由於我的性格比較完美主義，做事較為緊張，一向的消化力很弱，經常胃脹、胃氣過多。以往又曾因病患服食不少抗生素，導致腸道益菌不足，大便稀爛，而且很容易食錯少少嘢便肚瀉。自從朋友向我推介這益生菌後，我乖乖地每天服用了一年，配合定時飲食和戒掉宵夜習慣，現在腸胃好很多了，所以我都有向朋友推介這個品牌的益生菌。香港實在太多人有腸胃問題了，與其經常服食胃藥，不如多吃優質的益生菌鞏固好腸胃健康。」

第六位得獎者：F*** M** N** M***

「Inlife 以精湛的針灸技術為身體疏通經絡、活血止痛，改善肌肉崩緊的狀態，驅除痛楚根源，無需手術或服藥全以中醫養生手法對症下藥，為香港人解憂—擊退痛症問題。」

第七位得獎者：S*** W** L**

「维特健寧烏絲素 — 用了維特健靈後洗完頭開心，見浴缸脫髮小了。看起來頭髮好像豐厚了 ，白頭髮亦好似生長慢了，看上去個人無咁老！連同事都有咁講。超開心！」

第八位得獎者：L* S*** Y***

「很多年來，我一直受到排便和睡眠問題的困擾，這些問題嚴重地影響了我的日常生活。我試過很多種方法，包括改變飲食和運動習慣，但效果並不理想。直到有一天，我發現了HKNATURAL的清脂產品。這種產品不僅能夠幫助我減脂，還能夠提高我的排便和睡眠質素。我感到非常驚訝和興奮，因為這是我一直在尋找的解決方案。

HKNATURAL的清脂產品是由天然成分製成，不含任何化學物質，因此非常安全和健康。我每天服用它，並且很快就開始感受到了它的效果。現在，我的排便和睡眠質素都得到了極大的改善。我感到更加輕鬆，精力充沛，且在白天的活動中更加積極主動。我真心感謝HKNATURAL的清脂產品，它不僅改善了我的健康狀況，還讓我重新獲得了對生活的熱情和動力。」

第九位得獎者：L**** M** K**

「清晰眼科為近視要帶眼鏡的人帶來喜訊，夏天又熱又焗帶厚重眼鏡更加辛苦，出入冷氣地方，眼鏡立即變好模糊；療程可為患者帶來方便舒適同輕鬆的生活。」

第十位得獎者：H* P*** Y**

「香港糖尿病專科中心 — 我的爸爸一直都有糖尿病，全靠這個中心十分專業的醫生和護士，幫助我爸爸維持病情，不會惡化。」

*活動受條款及細則約束。

積分將於此文章發佈後5-7個工作天內，直接傳入得獎者的會員帳戶中。