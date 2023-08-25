牙齒敏感係琺瑯質流失警號 牙醫建議重建抗敏保護力 有效護「琺」

牙齒敏感痺痛十分常見，據統計，全港有超過50%成年人有敏感牙齒*。原來這個問題其實跟牙齒酸蝕琺瑯質流失有關！牙科醫生吳子傑表示，琺瑯質酸蝕流失難以自我修復，從而引發牙齒敏感痺痛。只不過，吳醫生指出可透過日常牙齒護理如使用含有Stannous Fluoride（氟化亞錫）的牙膏早晚刷牙，便能有效鞏固琺瑯質，增強其對酸蝕的防禦力，重建抗敏保護力，加上良好生活習慣，減少進食或飲用酸性食品和飲品，便能好好防止琺瑯質流失。



牙齒敏感常出現 原來同琺瑯質酸蝕有關

雖然牙齒護理是老生常談，從小到大亦被教以早晚刷牙和定期約見牙醫作口腔檢查來防範於未然，不少人長大後卻依然不時出現牙齒敏感或牙齦問題。據衞生署統計顯示，有超過50%的成年人有牙齒敏感*。而Journal of Dentistry的報告更指出，近7成有牙齦問題的人會同時出現敏感牙齒^。

到底是甚麼原因導致敏感牙齒？除了牙齦萎縮外，牙科醫生吳子傑表示琺瑯質酸蝕是更為常見的原因，事關香港大學民意研究計劃調查指，超過9成受訪者有琺瑯質酸蝕+，「很多病人不為意自己有琺瑯質酸蝕問題，但牙齒酸蝕是因為牙齒長期接觸酸性物質，以致牙齒表面礦物質被酸素溶解。」

牙科醫生吳子傑表示很多病人不為意自己有琺瑯質酸蝕問題。

引致牙齒酸蝕琺瑯質流失的食物遍佈日常生活當中，例如酸性食物或飲品、糖分及澱粉質、甚至一些與疾病相關的問題，例如胃酸倒流、胃灼熱或服食某類藥物等等。

牙齒變黃或因琺瑯質酸蝕導致

牙齒敏感痺痛是琺瑯質酸蝕流失，牙齒酸蝕嘅警號，跟敏感牙齒有直接關係。但為甚麼一般患者仍難以發現琺瑯質酸蝕問題呢？吳醫生解釋這跟牙齒顏色有關：「琺瑯質原本是帶有半透明感的白色，而被琺瑯質遮蓋的象牙質是微黃色的。當琺瑯質酸蝕流失，呈現象牙質的微黃色時，大家會以為是飲品或食物染色造成，直致出現牙齒敏感痺痛才會察覺牙齒出現問題。」除了牙齒敏感和牙齒變黃外，琺瑯質酸蝕的徵狀亦包括牙邊變崩。

琺瑯質酸蝕流失導致牙齒敏感、牙齒變黃和牙邊變崩。

吳醫生亦強調，雖然作為牙齒第一道防線的琺瑯質是人體中最堅硬的組織，但它不能夠像骨頭一樣自我修復，一旦受酸蝕侵害，而口水不能夠作出及時修補的話，就會日漸流失，造成永久的損害。要好好保護牙齒，強化琺瑯質，是十分重要。

用Stannous Fluoride（氟化亞錫）牙膏刷牙 啟動三大關鍵 重建抗敏保護力

對於牙齒重建抗敏保護力強化琺瑯質的方法而言，吳醫生表示可從最基本的刷牙著手：「每日早晚刷牙時，使用含有Stannous Fluoride（氟化亞錫）的牙膏刷最少2分鐘。因為這種成分是受國際牙醫界認可有效鞏固琺瑯質、抗敏及護齦。」他解釋 Stannous Fluoride主要有三大功效：

1）填補外露象牙質小孔，阻隔刺激，建立抗敏保護層，紓緩牙齒敏感。

2）有抗菌的作用，有效清除牙菌膜，對抗牙齦紅腫出血，改善牙齦健康。

3）促進牙齒的再礦化作用，強化並保護琺瑯質，增強其對酸蝕的防禦力。

吳醫生亦建議大家多飲水、減少進食次數、少吃甜食和減少飲酸性飲品，由內到外，鞏固琺瑯質，重建抗敏保護力。

*HK DOH. Oral Health Survey 2011.

^Journal of Dentistry (2003) 31, 453-461.

+520名受訪者為25-45歲港人, 香港大學民意研究計劃, 2008.

（資料及相片由客戶提供）