ADHD兒童全面發展 家長角色舉足輕重

大眾對於兒童「專注力失調及過度活躍症」（ADHD）的典型病徵，應該不感陌生︰做事不專心、善忘、經常發白日夢，自我控制能力較差等。這些徵狀不僅影響小朋友的學業，長遠更可令他們的社交以至生活各種範疇帶來障礙。作為父母，應如何應對，以讓子女減少受ADHD病情困擾，而得到全面發展呢？



精神科專科醫生林中鍵指出，部份患有ADHD的兒童早於兩至三歲時，病徵已經開始出現，直至入讀小學，隨著學習需要增加，問題會更加明顯︰「他們上堂時漫不經心，做功課所須的時間比其他同學長，因而令他們遊戲及睡眠時間減少，長此下去，不僅會成績下滑，更會失去學習動機，容易衍生負面情緒。」另外，患上ADHD小朋友相對性格衝動，較難與朋輩或同學建立良好關係。

若然ADHD病徵影響到生活及學業，林醫生建議盡早安排兒童接受診斷及治療，用藥與否必須衡量藥效與副作用風險。「中樞神經刺激劑」是其中一類治療ADHD的藥物，大約70%至80%人用藥過後病徵會有所改善，例如處事變得有條理及自制能力較佳。而這類藥物可以分為短、中及長效（4、8及12小時），醫生會因應小朋友學習需要而選擇用藥，隨著腦部發展成熟，病徵會有所改善，家長毋須過份憂慮。

林醫生補充，患者用藥後或會有胃口欠佳、消瘦及睡眠質素較差等副作用，家長可安排用藥時間在飯後，以減低對胃口的影響。此外，他提醒家長切勿把病徵「放大」，應鼓勵小朋友發展所長，亦毋須急於治療後有即時的改變，應給予耐性及提供適切支援，循序漸進改善病情。

精神科專科醫生林中鍵

備注︰林中鍵醫生提醒，治療ADHD有多種方案，各有成效、副作用及風險，家長應與主診醫生討論，按子女身體狀況及病情，選擇適合他們的治療方案。