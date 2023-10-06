新手爸媽必看│為寶寶未來做好準備！專家深入解答4大臍帶血庫疑問

臍帶血的造血幹細胞至今已證實可協助治療 113 種疾病¹'²，子女及家人日後不幸發生特殊疾病，亦可以運用當初儲存的臍帶血造血幹細胞來進行治療，所以知道不少準父母已經把儲臍帶血列入寶寶出生的必做清單之中，但依然對選擇臍帶血庫及當中的流程有不少疑問！今次特別找來香港首間成立的臍帶血庫 「CRYOLIFE跨奧臍帶血庫有限公司」（Cryolife）實驗室總監朱偉東博士為大家解答其中４大問題！



Cryolife實驗室總監朱偉東博士在2型糖尿病和代謝綜合症、中風及血液疾病方面擁有超過10年的實驗室研究經驗和6年臨床前幹細胞療法研究和治療經驗。

疑問一：臍帶血庫除了儲存「臍帶血」的造血幹細胞（HSC），還有儲存「臍帶」的間葉系幹細胞（MSC）？當中有何分別？需要一次過儲存嗎？

朱博士：對，臍帶血及臍帶都可以儲存用作日後使用。其中臍帶血數量雖少，卻含有大量未成熟的造血幹細胞（HSC），可代替骨髓和外周幹細胞移植，治療許多不治之症，如血液系統疾病、先天性免疫缺損、遺傳疾病，防止腫瘤放化療對骨髓造血機能的抑制。而且這些幹細胞的異體排斥反應小，再生能力和速度是成人細胞的10到20倍，療效好、成本低、副作用小，對供者毫無影響。

而臍帶間葉系幹細胞「又名間充質幹細胞」（MSC）採集方便、來源豐富，且具有自我複製、多向分化潛能、免疫調控、造血支持和促進造血幹細胞植入等特點而日益受到研究人員的關注。臍帶間葉系幹細胞在體內或體外特定的誘導條件下，可分化為脂肪、骨、軟骨、肌肉、肌腱、韌帶、神經、肝、心肌和內皮等多種組織細胞，更重要的是，這種幹細胞在連續擴增和冷凍保存後，其自我複製和分化的能力不會改變。

總結，兩者在寶寶出生後儲存，對日後健康都有機會大有幫助，而坊間更會推銷加錢儲存多一個臍帶的上皮幹細胞（EpSC），其實在好多現今的醫學報告中都指出上皮幹細胞的作用不大，家長只需儲存HSC及MSC就可以放心了。

臍帶的結構說明。

Cryolife與香港大學生物醫學學院杉村竜一教授團隊開展科研合作，利用凍存的臍帶血進行嵌合抗原受體相關的免疫細胞研發。

疑問二： 為何選擇臍帶血庫時，最好選擇擁有美國血液與生物治療促進協會（AABB）認證的公司？

朱博士：其實AABB是一家美國專業機構和標準組織， AABB制定了關於血液收集，檢測，處理和輸血的標準，並通過其認證計劃評估相關機構對這些標準的遵行情況，只要得到其認證，就代表該臍帶血庫是國際認可水平。

在AABB的考察過程中，無論在技術及行政管理上，Cryolife都獲得高度肯定。取得AABB國際認證，代表跨奧臍帶血庫所儲存的細胞品質可與全球醫療單位進行移植合作，是給客戶最好、最有價值的專業服務。而Cryolife連續16年獲得AABB認證，表明我們在血液收集、檢測、成份處理、儲存及分發流程上的合規操作，並於持續改善質量及安全上所作出的努力。

此外，Cryolife亦作為香港首家臍血幹細胞儲存庫同時率先獲得AABB細胞起始原料（CSM）資格認證。此認證代表著Cryolife可向符合國際醫藥品稽查協約組織(PIC/S）認證的GMP設施提供幹細胞原材料作先進療法用途。

率先獲得AABB細胞起始原料（CSM）資格認證

在準父母通知後的12小時內，Cryolife確保有專人到達醫院收取臍血，並妥善存放於保溫箱內，再直接由專車送往實驗室處理及作永久低溫儲存。

根據AABB要求，在處理臍血前，Cryolife會先抽取一小份樣本連同母血作傳染性病毒測試及血型測試用途，以確保存儲的幹細胞適合將來的移植。

疑問三： 外間指「臍帶血庫進行臍帶血處理的流程好繁複，實驗室運作又不夠透明度」是真的嗎？

朱博士：知道因為臍帶血處理的流程及方法會影響儲存的臍帶血質量，從而再影響之後的使用，所以好多家長都想知道臍帶血處理的流程。其實整個流程包括採集、運輸、檢測、處理、及保存諸多方面，整個過程都需要進行全面、嚴格的監督審查。

而為了令大家可以更安心知道樣本處理情況，Cryolife就率先推出業內第一間24小時線上實時監控系統瀏覽實驗室，客戶可隨時經官方網頁觀察臍帶血庫的設施及運作狀況。一系列的措施大大提升安全及透明度，客戶自然可以更安心，更信賴Cryolife處理及冷凍保存服務的專業。

Cryolife推出業內第一間24小時線上實時監控系統瀏覽實驗室，客戶可隨時經官方網頁觀察臍帶血庫的設施及運作狀況。

疑問四： 坊間指「臍帶血庫的儲存缸越低溫度越好」是正確嗎？

朱博士：其實根據AABB的指引，寶寶的臍帶血樣本需存放低於攝氏零下150度的密封的儲存缸內才可保持品質。而坊間的臍帶血庫一般分為氣態氮儲存及液態氮儲存的方式，Cryolife就特選MVE氣態氮儲存系統，缸內溫度更長期保持至攝氏零下185至190度，而Cryolife選用氣態氮儲存，是因為氣態氮儲存比液態氮儲存優勝之處在於此儲存技術可減低臍帶血樣本交叉感染的機會，而且此儲存技術在缺電的情況下仍能操作正常，更設有安全保障裝置完全減免機械故障的風險，以確保儲存的臍帶血的品質。

經過處理程序，臍帶血將一直存放於MVE氣態氮儲存缸內，直至客戶需要使用。

Cryolife的MVE氣態氮儲存系統，從未被美國FDA或廠商要求回收，可以稱為業內最穩最有質量保證的儲存系統。

若大家有更多關於儲存臍帶血的問題，可以到CRYOLIFE跨奧臍帶血庫網站了解更多！

資料來源：

1.https://parentsguidecordblood.org/en/diseases

2.http://www.clinicaltrials.gov

（資料及相片由客戶提供）