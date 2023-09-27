超過十萬個成功個案！?激光矯視推薦及解構最新SMILE PRO優點

香港四眼仔、四眼妹眾多，相信大家都知道戴隱形眼鏡及眼鏡有多不便，所以不少人都心思思想做激光矯視，一勞永逸！但坊間提供激光矯視服務的公司質素參差，想找一間信心有保證卻不知如何入手？其實只要相信數據！今次就為大家找來完成全港首宗SMILE及SMILE PRO微笑激光矯視個案#，已經有25年矯視經驗的香港激光矯視中心，中心更加已經完成超過110,000個矯視個案*，絕對令你放心！以下為你立即解構香港激光矯視中心還有何賣點，以及最新SMILE PRO微笑激光矯視及傳統SMILE有何分別！



團隊超專業！引入香港首台升級版SMILE PRO微笑矯視^

對比不少資歷淺的「小店」，香港激光矯視中心自1998年已正式成立，擁有經驗豐富又專業的眼科團隊，除了LASIK/SMILE/SMILE PRO激光矯視之外，更提供一站式全面眼科服務，當中包括全面眼睛檢查、ICL植入式隱形眼鏡、白內障手術、青光眼、黃斑病變及兒童近視控制等治療項目，提供真正的眼科專科醫療服務！最近完成SMILE微笑激光矯視的星級用家更包括資深傳媒人林小珍及前新聞主播張文采等，絕對是專業人士首選！而中心最新更引入香港首台升級版SMILE PRO-微笑矯視儀器，為香港人提供再多一個優質激光矯視選擇！

復原時間更短！全新SMILE PRO微笑矯視 3大升級亮點

香港激光矯視中心設有最新SMILE PRO微笑激光矯視的儀器。

中心全新引進的德國科技SMILE PRO微笑激光矯視，簡單來說跟SMILE微笑激光矯視的原理相同，都是透過飛秒激光（Femtosecond Laser），因應個人所需要改善的近視及散光度數，塑造出微透鏡（角膜組織），然後透過一個少於4毫米的微創切口取出角膜組織，從而改變角膜弧度，達到矯視效果。

然而SMILE PRO的技術就有3大升級位都超吸引！首先其傷口範圍大大地縮減了近80%，使感染等併發症的發生機率變得更低，亦令矯視後的視力及傷口復原時間更快更短！第2其單眼激光手術時間縮至10秒，過程更快捷！第3其視軸及散光軸輔助導航定位技術，大大提升了矯視精確度及手術舒適度！

這項全新的矯視技術，已經於今年在香港激光矯視中心完成了首宗的服務，用家亦已快速康復，如果心思思想以SMILE PRO微笑激光進行矯視，相信最令人安心，必定是選擇香港激光矯視中心這個矯視專家！

SMILE PRO適合什麼對象？

1. 年滿十八歲

2. 受近視及散光困擾

3. 較易緊張及眼球較敏感的患者

4. 度數穩定，過去一年沒有100度以上的增減

如果你都想了解更多香港激光矯視中心SMILE PRO微笑矯視的服務，可以到www.hklasereye.com瀏覽更多！

^首台非醫院或臨床測試用矯視系統

*數據來自香港激光矯視中心由1998年至2022年期間進行的調查所得

#全港首宗SMILE及SMILE PRO微笑激光矯視個案，分別於2014年及2023年於香港激光矯視中心完成

（資料及相片由客戶提供）