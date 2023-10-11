選中黑店恐箍牙失敗？箍牙４大注意事項　各品牌比較及建議

追求美是自然不過的事，牙齒長得是否整齊，可以對外觀有著巨大變化，不少人為改善牙齒排列不整齊及咬合問題而選擇箍牙，然而，箍牙選擇繁多，坊間箍牙、美齒的不良營銷時有所聞，面對各大品牌及不同價錢的箍牙服務，該如何選擇？本文章搜羅了牙套的潛在風險，並比較各品牌牙套。



非專業牙醫箍牙失敗風險大增 後遺症一覽 隨時損害牙齒

最為常見的箍牙方式為隠形牙箍箍牙，不但不會影響外觀，也能易穿戴易脫落，十分方便。只是，箍牙不是完全零風險，根據消委會報告所指，市面上的隱形牙套矯齒療程潛在一定風險，嚴重者可致牙齒問題或其他口腔疾病，甚至牙齦萎縮，消費者需小心選擇，才能提高箍牙的成功率，否則或會導致箍牙失敗，出現各種後遺症！

箍牙是一個長久的過程，原理為不斷施加持續的壓力給牙齒以改變它的位置，因此長期佩戴牙箍，牙齒內部的神經也同時受到壓逼，如果療程進度預計不好或缺乏專業人士跟進，牙齒或會出現走位，需重新矯正，也可能造成嚴重的牙髓損傷使牙齒壞死。因此箍牙療程需由專業牙醫設計，以令整個療程更安全可靠。

另外，在箍牙療程之前，最好是先進行3D 掃描口腔，讓牙醫及自身了解牙齒狀況，以進行療程評估及計劃，制訂安全且合適箍牙時間表。坊間的使用無口腔掃描步驟的 DIY 牙套療程不但無法解決牙齒問題，甚至可能加劇現有問題。

箍牙前4大注意事項 降低中伏機會

坊間的箍牙、美齒的不良營銷時有所聞， 有些牙套公司只提供遙距療程及半自助服務，只需上載照片及自行監察牙齒矯正進度即可，但事實上單靠照片是難以了解牙齒組織的相關狀況，到發現問題時，很大機會已經發展至嚴重地步，需再次接受牙齒專科治療，得不償失。此外，在箍牙療程中，沒有經由香港註冊牙醫進行恰當檢查及診斷，治療期間沒有牙醫在旁監察和跟進，亦會容易導致箍牙失敗，引起嚴重的牙齒問題或其他口腔疾病。

要降低失敗風險，第一，可注意有否牙醫跟進，牙醫擁有的專業知識和判斷可謂十分重要，市民不應選擇沒有牙醫參與的網店 DIY 自助箍牙；第二，可留意療程是否有3D 掃描及門店，部分外國品牌只有網站，只有本地客服電話跟進，難以準確了解病人口腔情況；第三，注意療程是否有隱藏收費如額外掃描費用，部分品牌在參與療程前需先收取 $1500 掃描費用，部分則免費提供；第四，留意療程有否保養，箍牙後，牙齒依然有機會走位，有售後跟進的品牌保養療程服務可保障箍牙成功。

在箍牙療程中，沒有經由香港註冊牙醫進行恰當檢查及診斷，治療期間沒有牙醫在旁監察和跟進，亦會容易導致箍牙失敗，引起嚴重的牙齒問題或其他口腔疾病。（圖片：Shutterstock）

消委會籲隱形牙套療程要慎選 隱形牙套品牌比較

消委會指出，箍牙屬專業服務，消費者應透過本港註冊牙醫進行及跟進箍牙療程，以保障自己。 本文特意搜羅了4大隱形牙箍品牌的資料，包括Beame、Zenyum、Invisalign、Dr Clear Aligner作比較。

價錢方面，以Dr Clear Aligner最為便宜，約$9,800 起，而Invisalign最為昂貴，約 $20,000 起，根據不同牙醫收費不同，亦不含面診費，但適用範圍則與Beame一樣包括輕微至嚴重，反觀Zenyum和Dr Clear Aligner只包括輕微至中等。除了Zenyum外，其他3個品牌都在香港設有門市，當中Beame更有6間門市，方便市民看診。Beame和Invisalign的事前牙齒檢查包含可以幫助牙醫更了解牙齒狀況的 3D 口腔掃描服務，兩者亦有著保養，Beame的為終身保養，而Invisalign則要視乎牙醫。

按此 👉 Beame 預約免費3D口腔掃描

按此 👉 Zenyum 網上遞交個人資料表格

按此 👉 Invisalign 預約牙醫查詢

按此 👉 Dr Clear Aligner 網上遞交個人資料表格

如何避免箍牙失敗？

1. 選擇有信譽、有門店和有牙醫跟進的品牌



2. 不應選擇網店 DIY 自助箍牙（缺乏門店、 缺乏3D 掃描、沒有真人跟進）



3. 檢查有否隱藏收費（如額外牙齒掃描費用）



4. 按牙醫指示配戴（定時提供牙齒矯正進度給牙醫跟進）



5. 選擇有售後跟進的品牌（箍牙期間有機會出現問題或走位）



牙齒陪伴我們一生，其健康和美觀都同樣重要，要安全放心地進行箍牙，應細心挑選品牌是否包括保養、留意牙醫是否足夠專業、有否真人門市諮詢，以及跟進箍牙進度最為安全可靠，不應盲目貪便宜或方便，而增加箍牙失敗的風險，展現自信笑容同時，亦要愛護陪伴自己一生的牙齒。