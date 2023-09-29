家居建築材料暗藏甲醛影響健康 解構光觸媒效用

甲醛是一種常見的揮發性有機化合物（VOC），在許多家居和建築材料中存在。甲醛對人體健康的影響可以非常嚴重。

1.呼吸道刺激



暴露在高濃度的甲醛環境中，人們可能會出現呼吸道不適，如喉嚨痛、咳嗽、喉嚨癢和氣喘等症狀。對於哮喘和其他呼吸道疾病的人來說，甲醛的刺激可能尤為嚴重。

2.眼睛刺激



暴露在高濃度的甲醛環境中，人們的眼睛可能會感到刺痛、灼熱和紅腫。長時間的暴露可能導致結膜炎和角膜炎等眼部問題。

3.過敏反應



某些人對甲醛敏感，可能會出現過敏反應，包括皮膚紅腫、發癢、皮疹和過敏性鼻炎等症狀。

光觸媒常用於空氣淨化和甲醛去除, 通常人們通過專業服務提供商將其應用於新建築物或裝修後的設施以去除甲醛或其他有害物質或對場所進行消毒。光觸媒能夠在室內空間中廣泛分散，從而可以處理空氣中的甲醛污染。一旦應用光觸媒處理甲醛，其效果可以持續，因為觸媒不會用盡或降解, 需要光照激活光觸媒表面的化學反應, 如自然陽光或人工照明。當光照射到觸媒表面時，便可以有效地分解空氣中的甲醛。

但是光觸媒需要時間不間斷工作分解甲醛, 效果可能不會立即顯現，需要時間處理才能達到顯著的去除甲醛除臭效果。

光觸媒在香港常用於去除甲醛方法

室內除甲醛服務 / 光觸媒塗層服務例如住宅、辦公室、學校等場所。這些場所中存在的甲醛來源包括新裝修材料、傢俱、地毯和其他家居產品。服務供應商將光觸媒塗在牆壁、天花板、地板等表面上，但一般都會用同一種物料同一個方法應用在不同的場所，未必會考慮每一種傢私板材家具材質不同的結構與屬性。那未必能有效地做到除味去臭去除甲醛的最好效果，而且有機會有與材質不匹配的情況，造成材質表面損毁或不能依附。

光觸媒也可以應用於空氣淨化設備中，例如空氣淨化器和空調系統過濾器。這些設備過濾器配備了光觸媒塗層，有助於去除空氣中的甲醛。其中有品牌光觸媒空氣淨化機用二氧化氯(ClO2)過濾器結合獨有納米光觸媒技術，極速在 3 分鐘內分解絕大部份污染物 (*測試面積在0.3立方米室內空間) 。

現時市場上有一系列的去除甲醛方法及產品，點擊下圖即睇：

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